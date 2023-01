4 Drama Korea Tayang Februari 2023, Ada Drakor yang Diperankan Park Hyung Sik dan Jeon So Nee  

DRAKOR - Drama Korea yang tayang awal bulan Februari. Rekomendasi 4 Drama Korea Tayang Februari 2023, Ada Drakor Our Blooming Youth yang Diperankan Park Hyung Sik dan Jeon So Nee.

POS-KUPANG.COM - Berikut rekomendasi Drama Korea yang tayang bulan Februari 2023, ada Drakor Our Blooming Youth yang diperankan Park Hyung dan Jeon So Nee, hingga Drama Korea Taxi Driver 2 yang dibintangi Lee Je Hoon dan Kim Eui Sung, Pyo Ye Jin.

Setelah Januari berlalu, ada banyak Drama Korea yang bsia penggemar Drakor tonton di awal bulan Februari 2023.

Drama Korea Our Blooming Youth akan tayang mulai 6 Februari 2023.

Our Blooming Youth mengambil alih slot waktu Senin & Selasa tvN pukul 20:50 yang sebelumnya ditempati oleh "Missing: The Other Side 2".

Drama ini diperankan Park Hyung Sik dan Jeon So Nee.

Sebuah kisah cinta takdir Putra Mahkota Lee Hwan (Park Hyung-Sik) dan Min Jae-Yi (Jeon So-Nee).

Putra Mahkota Lee Hwan sombong, jahat dan berubah-ubah kepada orang lain.

Ia juga menyimpan rahasia kutukan misterius. Akibatnya, dia adalah orang yang kesepian yang menyembunyikan bekas luka yang dalam di benaknya.

Sementara itu, Min Jae-Yi adalah gadis yang sangat cerdas dan berasal dari keluarga bangsawan yang dihormati.

Seluruh keluarganya tiba-tiba dibunuh dan dia dijebak sebagai pembunuhnya.

Dia dikejar oleh orang-orang yang mencoba menangkapnya.

The Heavenly Idol

The Heavenly Idol akan tayang pada 15 Februari 2023 yang dijadwalkan tayang setiap Rabu dan Kamis.

Drama ini diperankan Kim Min Gue, Go Bo Gyeol, Lee Jang Woo, Ye Ji Woon, Tak Jae Hoon.