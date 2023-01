Pacar Baru Marshel Widianto Tak Kalah dari Celine Evangelista, Ini Sosok Yensen Indiani , eks JKT 48

via Sosok.Grid.ID

POS KUPANG.COM -- Marshel Widianto kini tak lagi tampil mesra bersam Celine Evangelista. Keduanya disebut menjalin hubungan asmara tak kunjung mengungkapkan kisah hubungan mereka

Kini keduanya tak lagi bersama . Masing-masing sudah dengan Pacar Baru

Dan, Marshel Widianto disebut tengah berpacaran dengan wanita muda cantik mantan memberk JKT 48 Yensen Indiani

Dia Marshel Widianto dikabarkan berpacaran dengan gadis cantik mantan anggota JKT 48 , Yansen Indiani.

Baca juga: Celine Evangelista Tak Pusing Stefan William Punya Gebetan Baru, Mami Eleeya Sompie Fokus Karir

Yesen Indriani dan Marshel Widianto dikabarkan berpacaran. Ini profil Yensen Indriani mantan anggota JKT48. (Instagram @ceseniy | KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG))

Marshel membagikan potretnya dengan Yansen Indiani pertama kali pada Desember 2022 lalu.

Baru-baru ini Marshel Widianto menanggapi nyinyiran netizen yang menilai dirinya tak cocok bersanding dengan Yansen.

Menariknya, Marshel menggunakan bully-an yang ditujukan kepadanya sebagai materi untuk stand up comedy.

Dia juga bersyukur dengan bully-an tersebut dan memutuskan untuk menikmati hidupnya secara mengalir.

Baca juga: Celine Evangelista Rela Tidur 3 Jam, Banting Tulang Demi Nafkahi Anak Stefan William dan Dirly Idol

PACAR BARU == Marshel Widianto dan pacar baru Yensen Indiani (Via sosok.grid.id)

"Dinikmati aja, let it flow aja teman-teman," katanya, mengutip YouTube Trans 7 Official, Sabtu (28/1/2023).

"Mau sebanyak apa pun komentar kamu teman-teman, membully, bully-lah terus karena itu akan membuat aku makin kaya dan kamu tetap susah," tambah Marshel.

Lalu, siapakah Yansen Indriani?

Profil Yansen Indriani

Cesen bergabung sebagai member JKT 48 generasi ke-3 pada tanggal 15 Maret 2014 dan mengakhiri aktivitasnya di JKT48 pada 2 Maret 2017 lalu.

Baca juga: Asmara Celine Evangelista dan Marshel Widianto Makin Manjadi, Eks Stefan Ingin Hamil Anak Marshel

Melansir Tribun Wiki, dalam karirnya bersama JKT48, Cesen dipromosikan ke Tim T pada konser bertajuk "JKT48 Ada banyak rasa, Pilih suka rasa apa?" pada 13 Juni 2015 lalu.