Tinju Dunia, Bikin Sejarah Floyd Mayweather Jr Duel Lawan Aaron Chalmers di London

POS-KUPANG.COM – Jadwal Tinju dunia, Floyd Mayweather Jr bikin sejarah, ia akan berduel melawan Aaron Chalmers.

Duel Floyd Mayweather Jr melawan Aaron Chalmers rencananya akan digelar di O2 Arena London, 25 Februari 2023.

Bagi mantan petinju legendaris Floyd Mayweather Jr, ini adalah kali pertama ia tampil di daratan Inggris dalam duel ekshibisi.

Semula Floyd Mayweather Jr akan berhadapan dengan Liam Harrison, mantan juara Muay Thai. Namun yang bersangkutan cedera.

Floyd Mayweather Jr (50-0-0, 27 KO) akan merayakan HUT-nya yang ke-46 sehari sebelum pentas ekshibisi digelar.

Ia terakhir naik ring pada November 2022 di Dubai, Uni Emirat Arab ketika ia menghentikan Deji Olatunji di ronde 6 dari rencana 8 ronde.

Aaron Chalmers menjadi orang keenam yang dihadapi Floyd Mayweather Jr di pentas tinju ekshibisi setelah ia menyatakan mundur dari ring tinju bayaran pada 2017 setelah menghentikan mantan juara UFC Conor McGregor.

“Saya awalnya ingin mendapatkan lawan berbeda, tapi cedera terjadi. Saya senang Aaron Chalmers mau jadi lawan pengganti dan karenanya kami tetap bisa menghadirkan tontonan yang diinginkan orang,” ujar Floyd Mayweather Jr sebagaimana dikutip dari sportanews.com.

“Fan saya di Inggris selalu memberi dukungan buat saya sepanjang karier saya dan ini jadi obat kerinduan mereka atas diri saya. Saya senang bisa membuat lebih banyak sejarah bagi O2 Arena di London,” kata Floyd Mayweather Jr lagi.

Aaron Chalmers bertarung pada Februari 2020 ketika ia kalah angka dari Austin Clem di Bellator 240 di Dublin, Irlandia.

Pada Juni 2022, petarung berusia 35 ini mengalahkan Fred Freeman di pentas MMA dengan submission di ronde 2.

Chalmers adalah bintang reality show Geordie Shore dan Ex on the Beach.

Duel melawan Mayweather Jr jadi debut Chalmers di pentas tinju.

“Saya berlatih dengan Adam Booth di Sasana tinju dan ingin buru-buru tampil mencatatkan nama saya di pentas tinju dunia,” kata Aaron Chalmers.

“Ini juga kehormatan bisa beradu dengan petinju selegendaris Mayweather Jr dan saya pasti akan memanfaatkannya sebaik mungkin,” katanya lagi. (*)

