Promo KFC Spesial Kamis, Yuk Serbu Paket Crazy Deal, Dapatkan 9 Ayam KFC Goreng Cuma Rp 90 Ribuan

POS-KUPANG.COM - Kamis manis datang lagi tribunners, hari yang dinanti-nanti para pecinta Ayam KFC untuk menyerbu Promo KFC spesial hari ini.

Paket Promo KFC Crazy Deal kembali hadir untuk memanjakan lidah dan mengenyangkan perut para pecinta Ayam KFC.

Sepaket Crazy Deal, pecinta Ayam KFC sudah bisa menikmati 7 pcs Ayam KFC goreng sekaligus dengan harga yang murah meriah.

Cuma Rp 90.000 saja pecinta Ayam KFC sudah bisa makan banyak dan ramai-ramai bareng keluarga atau bestie.

Tak ada syarat bagi pecinta Ayam KFC untuk mendapatkan Promo KFC Crazy Deal ini, cuma perlu sebut paket Crazy Deal aja, pecinta Ayam KFC langsung cusss deeh dapat 9 potong ayam gorengnya.

Berikut Katalog Paket Crazy Deal

Syarat & Ketentuan:

1. Berlaku untuk dine in, take away, drive thru, dan aplikasi ojek online

2. Hanya berlaku setiap hari Kamis

3. 7 potong ayam terdiri dari 4 potongan besar dan 3 potongan kecil