Tinju Dunia
Jadwal Tinju Dunia Lengkap Sampai April 2023, Ada Emanuel Navarrete vs Liam Wilson
Jadwal Tinju dunia lengkap sampai April 2023, ada duel Emanuel Navarrete vs Liam Wilson 3 Februari 2023
POS-KUPANG.COM - Jadwal Tinju dunia lengkap sampai April 2023, ada duel Emanuel Navarrete vs Liam Wilson.
Duel Emanuel Navarrete vs Liam Wilson yang disediakan berlangsung 12 ronde akan digelar tanggal 3 Februari 2023.
Tempat pelaksanaan duel Tinju dunia ini akan berlangsung di Desert Diamond Arena, Glendale, Amerika Serikat.
Duel Tinju dunia antara Emanuel Navarrete melawan Liam Wilson akan ditayangkan di ESPN, ESPN+.
Pada hari yang sama juga akan dilangsungkan pertandingan Non-gelar kelas ringan super antara Arnold Barbosa vs Jose Pedraza.
Duel Tinju dunia Arnold Barbosa vs Jose Pedraza dijadwalkan berlangsung 10 ronde.
Berikut jadwal Tinju dunia lengkap, mulai 14 Januari hingga April 2023 yang diupdate hari Senin (23/1/2023) sebagaimana dikutip dari sportanews.com.
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