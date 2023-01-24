Tinju Dunia

Jadwal Tinju Dunia Lengkap Sampai April 2023, Ada Emanuel Navarrete vs Liam Wilson

Jadwal Tinju dunia lengkap sampai April 2023, ada duel Emanuel Navarrete vs Liam Wilson 3 Februari 2023

Editor: Kanis Jehola
zoom-inlihat foto Jadwal Tinju Dunia Lengkap Sampai April 2023, Ada Emanuel Navarrete vs Liam Wilson
Sportanews.com
EMANUEL NAVARRETE - Jadwal Tinju dunia lengkap sampai April 2023, ada duel Emanuel Navarrete vs Liam Wilson 3 Februari 2023. 

POS-KUPANG.COM - Jadwal Tinju dunia lengkap sampai April 2023, ada duel Emanuel Navarrete vs Liam Wilson.

Duel Emanuel Navarrete vs Liam Wilson yang disediakan berlangsung 12 ronde akan digelar tanggal 3 Februari 2023.

Tempat pelaksanaan duel Tinju dunia ini akan berlangsung di Desert Diamond Arena, Glendale, Amerika Serikat.

Duel Tinju dunia antara Emanuel Navarrete melawan Liam Wilson akan ditayangkan di ESPN, ESPN+.

Pada hari yang sama juga akan dilangsungkan pertandingan Non-gelar kelas ringan super antara  Arnold Barbosa vs Jose Pedraza.

Duel Tinju dunia Arnold Barbosa vs Jose Pedraza dijadwalkan berlangsung 10 ronde.

Berikut jadwal Tinju dunia lengkap, mulai 14 Januari hingga April 2023 yang diupdate hari Senin (23/1/2023) sebagaimana dikutip dari sportanews.com.

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Tags
Tinju dunia
Emanuel Navarrete
Liam Wilson
24 Januari 2023
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Kanisius Jehola
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