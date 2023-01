Krisdayanti Beri Bantuan Sembako Imlek Via Klenteng Kwan Im Tong Malang,Istri Raul Lemos AutoDipuji

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti menunjukan perhatiannya pada warga Indonesia yang merayakan Tahun Baru China atau Imlek 2023

Kali ini, Krisdayanti yang juga istri Raul Lemos itu memerikan bantuan sumbangan sembako ke warga tepat para peryaan Imlek

Dia Krisdayanti yang juga mantan istri Anang Hermansyah itu memberikan bantuan sembako lewat Klenteng Kwan Im Tong Malang

Aktivita Krisdayanti yang juga ibu kandung Aurel Hermansyah , Azriel Hermansyah , Amora Lemos dan Kellen Lemos itu membagikan momen saat penyerahan sembako

Dia Krisdayanti yang juga Anggota DPR RI yang menyandang predikat diva itu dalam captionnya melalui akun instagram @krisdayantilemos menulis

*** Xin Nian Hao, Shen Ti Jian Kang! Selamat tahun baru Imlek 2023, semoga di tahun kelinci air ini seluruh masyarakat yang merayakan selalu diberikan kesehatan sepanjang tahun, menjadi awal kebahagiaan dan kebangkitan dari hal-hal buruk.

Semoga sedikit bantuan yang saya berikan bisa menambah sukacita di hari raya, untuk klenteng Kwan Im Tong kota Batu dan klenteng eng ang kiong kota malang.

Gong Xi Fa Cai

Dan natizen pun memuji dan berterimakasih pada sosok Gemmi atau nenek Ameena Hanna Nur Atta itu

@ ndaripo *** Terima kasih Mb KD' atas cinta kasih dan perhatiannya u masyarakat Malang Raya. Sehat" dan sukses u Mb KD, GBU

@fransiscayulita_official *** Kayanya baru mimi deh satu2nya anggota dewan yg plg rajin konsisten berbagi dievent besar apapun...gak spt yg lain cmn pas mau dipilih nongol cari perhatian abis itu ngilang

@chayraayunn *** Klenteng batu jawa timur

@yulisugar99 *** Truly Diva!!!!!!! Thank you Mimi for New Year Lunar gifts