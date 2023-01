Jadwal Liga 1 Hari ini PSIS vs Arema FC, PSS vs RANS FC, Borneo FC vs Barito Putera

BolaSport.com/Liga Indonesia Baru

PSIS SEMARANG - Jadwal Liga 1 hari Sabtu (21/1/2023) menyajikan pertandingan PSIS Semarang vs Arema FC, PSS Sleman vs RANS FC, dan Borneo FC vs Barito Putera. Tampak skuad PSIS Semarang saat hadapi Barito Putra di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (6/8/2022).