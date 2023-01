IMLEK 2023, 50 Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek dengan Bahasa Inggris, Mandarin Hingga Artinya

POS KUPANG.COM -- Tanggal 21 Januari 2023 bertepatan dengan dengan Tahun Baru China atau Imlek

Dan, bagi Anda yang berbagia bisa mengirimlan ucapan selamat ke kerabat , kelarga dan kenalan lewat berbagai media termasuik media sosial seperti Facebook , instagram , twitter dan lainnya

Berikt Simak deretan ucapan selamat Tahun Baru China atau Imlek 2023 dalam tiga bahasa, yakni Mandarin, Inggris, dan Indonesia, cocok dibagikan ke media sosial (medsos).

Tahun ini, Perayaan Tahun Baru Imlek 2023 jatuh pada Minggu (22/1/2023).

Momen Tahun Baru Imlek biasanya dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga.

Merayakan Imlek juga bisa dilakukan dengan saling mengirim ucapan selamat.

Ucapan tersebut bisa dibagikan melalui Instagram, Facebook, Twitter, ataupun WhatsApp.

Berikut ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2023, dirangkum dari Justlogin.com dan digmandarin.com:

1. gōng xǐ fā cái

May you be happy and prosperous

Semoga Anda bahagia dan sejahtera

2. cái yuán guǎng jìn

May your money and treasures be plentiful

Semoga uang dan hartamu berlimpah

