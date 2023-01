Hotman Paris Baru Bertemu Bunda Corla Langsung Akrab, Wajah Sang Pengacara Sampai Dikucak Gemes

POS KUPANG.COM -- Pertemuan Horman Paris dengan Bunda Corla mebuat keduanya heboh

Keduanya langsung akrab, bahklan Bunda Corla sampai mengucak wajah Hotman Paris hingga terbaring di sofa

Dia Bunda Cora bertanya pada Hotman Paris yang merupakan pengacara kondang mengenai kesibukannya ini

Dan, Hotman Paris yang juga suami dari Notaris Agustianne Marbun dan ayah pengacara muda , Felicia Hutapea itu membeberkan kesibukannya dalam dunia hukum

"Memmberikan bantuan gratis kepada banyak penduduk Indonesia, ada yang baru diperkosa 3 orang . Ssudah dalam tiga buklan itu sudah tak terhitung lagi kasus-kasus," jelas Hotman Paris

Baca juga: Hotman Paris Bonkar Latar Belakang Bunda Corla, Terungkap Nama Lengkap, Asal Tujuan ke Eropa

Dan, kasus terbaru ditangani Hotman Paris adalah membantu dan mendampingi Venna Melinda dalam dugaan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT yang dialami oleh mantan Puteri Indonesia itu

Dan, Bunca Corla yang punya nama asli Cintya Priscilia itu memuji kerja Hotrman Paris dalam membantu warga mendapatkan keadilan

"Hebat hebat, " ujar Bunca Corla

Video keseruab mereka dibagikan Hotman Paris di akun instgagramnya @hotmanparisofficial

Natizen pun memberikan dukungan untuk Bunda Corla

Baca juga: Venna Melinda Nangis Terisak di Pelukan Varrel Bramasta , Hotman Paris Ikut Terharu Hingga Usap Mata

@harhexa *** Mantap wlopun udah diperingati ama cewe bar bar tetep lanjut ya bang hotman mantap i love you bunda

@erlins801 *** Horeee....bang Hotman the best dah!! Thanks bang udah dukung bunda Corla!! Nikmir panaaaassss panaaasss...saham cuma seupil aje luh Lagu luuh kyk owner

@ikkyalcin *** Rejeki Dr Tuhan emang beda2 datangnya saya sih dukung2 aja selagi gak merugikan orng lain…. Selalu senang bahagia semuanya

@kevinstyo *** Bang hotman tolong bantu ibu yuliantika kasus udh 2tahun setelah di anastesi lumpuh rs buah hati ciputat