Rating Drama Korea Crash Course in Romance Melejit, Duduki Peringkat 1 Netflix di Episode Perdana

DRAMA KOREA - Dram Korea Crash Course in Romance. Rating Drama Korea Crash Course in Romance yang dibintangi Jeon Do Yeon dan Jung Kyung Ho Melejit, Duduki Peringkat 1 Netflix di Episode Perdana

POS-KUPANG.COM - Padahal baru episode perdana, Drama Korea Crash Course in Romance sudah menduduki perinkat 1 di Netflix.

Film Drama Korea yang dibintangi Jeon Do Yeon dan Jung Kyung Ho ini rupanya begitu memikat para penggemar Drakor secara dramatis.

Drakor Crash Course in Romance in pun mengawali episode perdananya dengan hasil yang memuaskan.

Baru menayangkan episode pertama malam kemarin Sabtu (14/1/2023), Crash Course in Romance langsung memuncaki rating nomor 1 di Netflix.

Dilansir Soompi, Crash Course in Romance menempati posisi pertama dalam slot waktunya di semua saluran di antara demografi utama pemirsa berusia 20 hingga 49 tahun.

Baca juga: Deretan Drama Korea Bertemakan Keluarga Lebih Utama dari Segalanya, Ada Drakor Dear My Friends

Adapun, Crash Course in Romance meraup rating nasional rata-rata 4,0 persen saat penayangan perdananya.

Untuk diketahui, Crash Course in Romance dibesut oleh sutradara Yoo Je Won.

Sementara untuk naskah Crash Course in Romance ditulis oleh Yang Hee Seung.

Serial Crash Course in Romance menceritakan tentang mantan atlet nasional bernama Nam Haeng Sun yang diperankan oleh Jeon Do Yeon.

Keseharian Nam Haeng Sun adalah membuka toko lauk sambil membesarkan puteri semata wayangnya sebagai orang tua tunggal.

Baca juga: Deretan Drama Korea Bertemakan Keluarga Lebih Utama dari Segalanya, Ada Drakor Dear My Friends

Dikenal sebagai pribadi yang ceria dan energik, Nam Haeng Sun berniat mengambil kesempatan untuk masuk ke bidang baru yakni sebagai tutor pendidikan di sebuah lembaga kursus.

Tugas Nam Haeng Sun adalah menyiapkan muridnya agar bisa lolos dalam ujian masuk universitas.

Akan tetapi selama menjadi tutor, Nam Haeng Sun harus berurusan dengan Choi Chi Yeol yang diperankan oleh Jung Kyung Ho.

Choi Chi Yeol merupakan seorang instruktur terkenal dan dikenal sebagai sosok pekerja keras di bidangnya.