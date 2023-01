Promo KFC Hari Ini, Yuk Upgrade O.R Burger dari Single Patty ke Double Patty Cuma Rp 35.455 Loh!

Instagram @kfcindonesia

UPGRADE O.R BURGER - Promo menarik upgrade O.R Burger. Pecinta Ayam KFC jangan lewatkan Promo KFC menarik Hari Ini, Yuk Upgrade O.R Burger dari O.R Burger Single Patty ke O.R Burger Double Patty Cuma Rp 35.455 Loh!