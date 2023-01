Krisdayanti Ingatkan Bahaya Pencemaran Pangan di Dapur Sendiri, Natizen Usai Lajut Taoi Masih 30-an

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti terus memaksimalkan fungsinya sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah kesehatan

Kali ini, Krisdayanti yang juga istri Raul Lemos itu terjun langsung dalam sosiliasi dan edukasi mengenai pangan sehat bebasn pencemaran

Dia Krisdayanti yang juga mantan istri Anang Hermansyah itu ikut dalam sosialisasi BPOM mengenai keamanan pangan

Sosok Krisdayanti yang juga ibunda Aurel Hermansyah , Azriel Hemansyah , Amora Lemos dan Kellen Lemos serta Gemmi atau nenek Ameena Hanna Nur Atta itu membagikan momen dalam sosialisasi keamanan pangan di akun media solsialnya , @krisdayantilemos dengan membagikan foro serta postingan caption

*** Sosialisasi kepada masyarakat bersama BPOM mengenai Keamanan Pangan. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya mengedukasi masyarakat mengenai kebiasaan pola hidup sehat dan bahaya cemaran pangan yang tanpa disadari sering terjadi di lingkungan terdekat yaitu dapur rumah.

Harapannya sosialisasi ini akan berdampak baik mengalihkan kebiasaan buruk yang di anggap wajar.

Publik melalui natizen pun memuji kerja keras krisdayanti untuk kesehatan masyarakat tersebut

@venita.risyakani *** Sorry out of topic, ngga ngerti lagi udah coba banyak cara untuk ngilangin lemak efek habis lahiran susah banget bb naik drastis jadi 75kg udah di titik pasrah, mohon netizen rekomendasi produk yang bagus

@madam.abdul *** Kerrren mimi kd yg cantiik

@rahayu.ahha.hkg *** MasyaAllah gemmi ameena Hanna

@nurulhasma_ *** Mimi KD mirip bgt sma mama nur

@aminahpanel.18 *** Semoga Dilancarkan Semuanya Ka

@muslimahhijrah1131 *** Cantik banget ,sllu positif pikiran nya ya mbk KD ,baik hati ,bersih hati ,jdi terlihat dr aura nya Masya Allah ,udah usia lanjut tpi kek Bru 30an thn .@krisdayantilemos

Anggun Berkebaya Merah

Krisdayanti tak henti-hentinnhya berpenampilan cantik hampir di semua kesempatan

Dalam, HUT PDIP , Krisdayanti yang juga istri Raul Lemos tampil anggun dengan busana gaun merah merah