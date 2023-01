Venna Melinda Bakut dari Keterpurkan Usai Tekena KDRT, Natizen Beri Semangat pada Ibunda Varrel

POS KUPANG.COM -- Venna Melinda akhirnya memutuskan bangkit dari keterpurukanya usai menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT yang diduga dilakukan oleh sang suami

Ibunda Varrel Bramasta itu mengalami hidung mengucurkan darah hingga tulang rusuk retak

Mantan Puteri Indonesia hingga mantan Anggota DPR RI itu harus menjalani perawatan di rumah sakit serta mengalami trauma akibat dugaan penganiyaan itu

Kini Venna Melinda mulai bangkit. Dan, Venna Melinda pun mendapat dukungan dari publik untuk bangkit dan menjadikan peristiwa tersebut menjadi pelajaran hingga memintanya tak kembali lagi ke suaminya atau mutuskan berderai

Kasus tersebut tersebut sudah dilaporkan dan sedang dalam penanganan aparat Polda Jawa Timur

Baca juga: Villa Hotman Paris Ditawari Rp 500 Miliar, Sang Pengacara Galau Hingga Singgung Venna Melinda

Kini, Venna Melinda mulai bangkit dan beraktivitas seperi biasanya. Dan, mantan istri Ivan Fadila itu memberi semangat pada diri sendiri

Ungkapan semangatra itu dibagikan di akun instagrfamnya @vennamelindareal dengan menulsikan caption

**** A strong woman knows she has strength enough for the journey, but a woman of strength knows it is in the journey where she will become strong.”

Natizen pun ikut memberikan semangat dan mendukung Venna Melinda untuk bangkit dan tetap tegar

@cut_ichut *** Pelajaran penting bagi semua wanita: jangan terlalu cepat memutuskan untuk menikah dengan lelaki yang baru dikenal, sementara lelaki itu memiliki track record buruk juga dalam berumah tangga. Pelan², selami dulu. Tanyakan pada saksi yang lebih banyak. Dan jangan langsung berfikir negatif pada orang² yang bersaksi di luar dugaan dan harapan kita (menilai itu hanya fitnah, iri, cemburu, pembunuhan karakter dll). Berfikir "manusia toh bisa berubah?" . Benar sekali, itu sangat memungkinkan. Tapi kembali lagi, tetep butuh waktu lama untuk membuktikan perubahan itu! Merasa dia baik, taat agama, penyayang dan lainnya yang bikin klepek²? Bisa jadi emang begitu sifat aslinya. Tapi jangan lupa, siapa tahu dia juga punya 'sifat palsu' yang sewaktu² bisa keluar. Makanya, dibutuhkan waktu lebih lama untuk bisa tahu, sampai sifat palsunya keluar dulu. Intinya, jangan buru² dengan orang yang sudah pernah buruk namanya. Itu saja...

Baca juga: Venna Melinda Kena KDRT, Kini Bangkit dan Beri Semangat Diri,Natizen Sebut Ferry Irawan Bukan Level

@sila.christensen *** Dari awal jeng Venna sama si Ferry saya sangat menyayangkan...krn ferry bukan level anda.

@anna_sigiet *** Bisa jadi apa yang terjadi dari kita adalah Buah dari DOSA yg pernah kita lakukan dulu dulunya,karna hidup tabur tuai..

bisa saja dosa ke ORTU ke anak Ke MANTAN SWAMI dulu

Baca juga: Bandingkan Nasib Venna Melinda dengan Mantan Suami, Ivan Fadilla Kini Bahagia dengan Daun Muda

@maria_daniswari *** Pernah lihat konten nya ferry dan venna di boba 18 + orami entertainment..., Venna dan ferry begitu fulgar bercerita kebiasaan mereka berdua kl lg bercinta, venna tuh tahu gmn ferry kl mnta jatah...menurutku dua " nya sm aja