Soal Ujian SMP Kelas 7 Soal PTS Bahasa Inggris Semester 2 dan Kunci Jawaban UTS bagi MTs Kelas 7

POS-KUPANG.COM - Bagi siswa SMP Kelas 7 yang ingin belajar menghadapi Penilaian Tengah Semester (PTS) atau ujian tengah semester khususnya Semester 2 Tahun 2023 ini yuk belajar dari contoh Soal Ujian yakni Soal PTS atau Soal UTS mata pelajaran Bahasa Inggris,

Melalui contoh Soal PTS Bahasa Inggris SMP Kelas 7, siswa bisa mengetahui sejauh mana materi Bahasa Inggris hingga pertengahan Semester 2 ini.

Contoh Soal PTS ini hanya sebagai panduan bagi siswa untuk belajar lebih banyak lagi mengenai materi yang diberikan hingga pertengahan Semester 2. Dalam Contoh Soal PTS Bahas Inggris ada conversation, ada juga mengenai vocabulary

Inilah contoh Soal PTS Bahasa Inggris dan Kunci Jawaban bagi SMP Kelas 7 yang dikutip POS-KUPANG.COM dari berbagai sumber diantaranya banksoal.web.id dan amongguru.com

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar

1. Complete the sentence below using the correct form simple present tense!

She … not want to eat anything today.

a. Do

b. Does

c. Are

d. Is

Answer : B

2. Arya : What does your father do?

Amanda : My father heals sick people. He is a …

The suitable profession to complete the dialogue is …

a. Farmer

b. Driver

c, Doctor

d. Pilot

Answer : C

3. Mrs. Lisa always goes to the supermarket. She works to count the price of the buyer’s groceries. She is a …

a. Cashier

b. Doctor

c. Journalist

d. Painter

Answer : A