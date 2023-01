LIVE RCTI - Sedang Berlangsung Babak II Semifinal Piala AFF Indonesia Vs Vietnam Skor 1-0

SIARAN LANGSUNG - Saat ini sedang berlangsung Babak II Semifinal Piala AFF Leg kedua antara Timnas Indonesia Vs Vietnam di Hanoi.

Pada Babak 1, Timnas Indonesia tertinggal sementara atas Vietnam melalui gol yang diciptakan Nguyen Tien Linh menit ke-3.

Skor pun untuk sementara 1-0 untuk Vietnam. Tertinggal 1-0 atas Vietnam, Sadil Ramdani dkk mencoba untuk membalas.

Namun, rapinya skema serangan Vietnam membuat Timnas Indonesia, belum bisa berbuat banyak.

Para pemain Vietnam terlihat menguasai sisi tengah. Belum lagi umpan-umpang lambung dan silang yang terlihat hidup dari kiri dan kanan.

Sebuah peluang tercipta lewat lemparan ke dalam yang dilakukan Pratama Arhan. Namun, belum mampu dimaksimalkan menjadi gol.

Bui Ten Dung kartu kuning setelah melakukan adangan yang sangat keras kepada Dendy Sulistiawan di luar kotak finalti.

Tak lama kemudian Asnawi Mangkualam juga mendapatkan kartu kuning saat bertubrukan dengan pemain Nomor 5, Doan Van Hau.

Selang beberapa menit kemudian giliran Doan Van Hau yang mendapat kartu kuning. Tangan kanannya menyikut Asnawi saat merebut bola.

Saat ini sedang berlangsung Semifinal Piala AFF Indonesia Vs Vietnam untuk leg kedua. Laga Timnas Indonesia Vs Vietnam bisa disaksikan melalui siarang langsung RCTI Plus atau Link Live Streaming RCTI Plus.

Link Live Streaming RCTI Semifinal Piala AFF Leg Kedua Timnas Indonesia Vs Vietnam:

LINK

Laga leg kedua Semifinal Piala AFF ini sangat penting untuk menentukan siapa yang akan melenggang ke babak Final Piala AFF 2022.

Jadi siapakah yang akan ke Final Piala AFF, apakah Timnas Indonesia atau Vietnam?