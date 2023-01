Tinju Dunia, Segera Berlangsung Duel Gervonta Davis vs Hector Luis Garcia Pukul 12.00 Wita Siang Ini

tribunnews.com/AL BELLO/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP

DAVIS VS GARCIA - Tinju dunia, para penggemar tinju akan segera menyaksikan duel Gervonta Davis vs Hector Luis Garcia Minggu, 8 Januari 2023 siang ini. Tampak Gervonta Davis (kanan) saat mengalahkan Rolando Romero dengan pukulan hook kiri pada ronde keenam saat memperebutkan gelar kelas ringan WBA milik Davis di Barclays Center pada 28 Mei 2022 di Brooklyn, New York.