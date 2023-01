Krisdayanti Bagikan Pose Amora Pangku Ameena, Rambut Keriwil Putri Raul Lemos Curi Perhatian

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti terus mempertahankan keharmonisan keluarga besarnya dengan terus mengajak anak-anak dari pernikahan dengan mantan suami Anang Hermansyah untuk terus ngumpul bareng

Sehingga hubungan antar keluarga selalu terlihat harmonis tanpa sungkan dan jarak

Kali ini, istri Raul Lemos itu membagikan kebersamaan Amora Lemos yang seang memangku adik putri Aurel Hermansyah , Ameena Hanna Nur Atta

Momen tersebut pun menuai banyak pujian dari para natizen mengenai kebahgaiaan keluarga itu

Dia Krisdayanti yang juga ibu kandung Azriel Hermansyah dan Kellen Lemos itu membagikan momen Ameena Hanna Nur Atta yang duduk di pangkuan Amora Lemos di akun instagramnya @krisdayantilemos

Baca juga: Krisdayanti Beroutfit Putih Ala Dokter Kunjungi Pabrik di Sumedang, Natizen: 47 Tahun Tetap Cantik

Kalimat sedehrana menjadi captionb foto itu , dan rambut Amora Lemos yang keriwil pun menjadi sorotan diantara natizen

Dalam captionnya Krisdayanti menulis *** Three rabbits and three tigers

Natizen memuji kebersamaan keluarga Krisdayanti dan Anang Hermansyah meski sudah bercerai , namun rambut keriwil Amora Lemos juga jadi perhatian

@pewangisetrikalondry *** suka bgt sm rambut amora. itu asli apa bikinan salon ya @krisdayantilemos

@rahayu.ahha.hkg *** MasyaAllah bAHHAgia selalu kesayangan

@sobatariana *** Adem sekali liat keluarga cemara iniiii

Baca juga: Krisdayanti Tinjau Langsung Lab Produk Skincare di Sumedang, Gemmi Ameena Puji Kualitas Ratansha

@ellanio15 *** amora dan aurel mirip banget

@sulasih.asih.982292 *** MasyaAllah Tabarokallah Smga Sehat slalu smuanya

@imasalawiyah *** Paling menunggu momen ameena dan granmi… doa mimi terkabul di pengajian pernikah mama nur… dia adalah cucu pertamaku…