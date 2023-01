Promo Alfamart Hingga Besok 8 Januari 2022, Wipol Karbol Rp16.500, Sedaap Mie Korean Rp14.900/5 pcs

POS-KUPANG.COM - Inilah Promo Alfamart yang berlaku hari ini 7-8 Januari 2023

Melalui Promo Alfamart hari ini 7-8 Januari ada beragam produk yang masuk dalam Promo Jumat Sabtu Minggu diantaranya odol gigi, sabun mandi, shampo, sabun cuci. Juga produk lainnya seperti minyak goreng, beras, dan beragam produk lainnya.

Untuk selengkapnya simak Promo Alfamart yang berlangsung hari ini hingga 8 Januari 2023

1. Promo Alfamart Promo Jumat Sabtu Minggu

Promo mingguan yang bikin kantong aman?

Sudah pasti PromoJSMAlfamart dong Sahabat. Harga hematnya bikin kantong CUAN banget

Mulai dari Sabun, Shampoo, perlengkapan rumah tangganya hingga stok diapers si buah hati semuanya tersedia

Biar bisa rasakan untungnya, langsung aja ke Alfamart terdekat atau lewat #Alfagift untuk nikmati promo GRATIS ONGKIR tanpa syarat

Selain pembayaran bisa dilakukan dengan cash, Nikmati juga EKSTRA DISKON untuk Kartu Kredit pilihanmu berikut ini serta juga nikmati harga LEBIH MURAH dengan Gopay atau ShopeePay

⁣

Pembayaran Kredit BNI :⁣⁣⁣⁣⁣⁣

1. Berlaku untuk Kartu Kredit BNI (kec. Kartu Kredit BNI Silver, Co Branding, iB Hasanah, Co Branding Garuda, Corporate) kecuali⁣⁣⁣⁣⁣⁣

2. Min. Transaksi Rp 150.000/Struk Kecuali produk JSM BNI⁣⁣⁣⁣⁣⁣

3. Berlaku di pulau Jawa⁣⁣⁣⁣⁣⁣

4) Tidak Berlaku Kelipatan⁣⁣⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

Pembayaran Panin Bank:⁣⁣⁣⁣⁣⁣

1. Disertai belanja min Rp 200rb kecuali produk JSM Panin Jenis Gold, Platinum, Platinum Corporate & Infinite)⁣⁣⁣⁣⁣⁣

2. Tidak Berlaku Kelipatan⁣⁣⁣⁣⁣⁣

3. Tidak Berlaku Di Alfagift⁣⁣⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

Pembayaran ShopeePay⁣⁣⁣⁣⁣⁣

1. 1 barang/transaksi/struk, maks 5 transaksi/periode.⁣⁣⁣⁣⁣⁣

2. ShopeePay tidak berlaku di #Alfagift⁣⁣⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣⁣

Pembayaran Gopay :⁣⁣⁣⁣⁣

1. Disertai belanja min Rp 100.000. (khusus produk minyak goreng), diluar produk tersebut, belanja tetap min Rp 10.000⁣⁣⁣⁣

2. 1 barang/transaksi/struk (tidak termasuk susu bayi dibawah 1 th & rokok)⁣⁣⁣⁣⁣

3. Gopay tidak berlaku di #Alfagift⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣- Lux body wash refill 450 ml all varian Rp 17.900

- zen body wash refill 400 ml all varian Rp 19.900

- clear shampoo 300 ml RP 37.500

- emeron HBL 200 ml Rp 5.900

- emeron HBLjeju 500 ml Rp13.900

- ciptadent pasta gigi fresh mint, cool min,t 190 gram Rp 9,500

- ciptadent sikat gigi srystal soft 2S Rp 6.900