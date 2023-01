Jadwal Liga 1 Pekan ke-18, Persebaya Surabaya vs Persikabo 1973, Djajang Nurdjaman Dipecat

POS-KUPANG.COM - Jadwal Liga 1 pekan ke-18, menjelang duel lawan Persebaya Surabaya, pelatih Persikabo 1973 Djajang Nurdjaman dipecat.

Berdasarkan Jadwal Liga 1 yang dikeluarkan PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), duel Persebaya Surabaya vs Persikabo 1973 akan digelar Sabtu, 14 Januari 2023 mulai pukul 17.15 Wita.

Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) akan menjadi tempat berlangsungnya duel Persebaya Surabaya kontra Persikabo 1973.

Berdasarkan Jadwal Liga 1 yang dikeluarkan PT LIB, ada tiga partai yang akan melangsungkan pertandingan pada jam yang sama, mulai pukul 16.15 Wita.

Tiga partai tersebut yaitu Barito Putera vs Madura United, Persik Kediri vs Persita, dan Dewa United vs Persis Solo.

Sedangkan PSM Makassar vs PSS Sleman dimulai pukul 19.30 Wita.

Djajang Nurdjaman Dipecat

Dikutip dari jateng.tribunnews.com, menjelang lawatan ke markas Persebaya Surabaya, Persikabo justru memecat pelatihnya Djajang Nurdjaman.

Rentetan hasil buruk yang diterima oleh Laskar Padjajaran selama Liga dilangsungkan dalam sistem bubble kemungkinan jadi alasan pemecatan.

Sejak ditunjuk menggantikan Liestiadi, Djanur sejatinya mampu tampil baik bersama skuadnya.

Apalagi sebelum Liga 1 2022-2023 memberlakukan sitem bubble atau gelembung.

Persikabo 1973 racikan Djanur mampu menjungkalkan klub-klub besar seperti Persebaya Surabaya, Persis Solo hingga juara bertahan Bali United.

Namun setelah memasuki sistem bubbel, Laskar Padjajaran justru tampil kurang menggigit.

Padatnya jadwal kompetisi dan kedalalam skuad kurang merata membuat Djanur kesulitan mengatur pasukannya.