Tinju Dunia, Oleksandr Usyk Petinju Terbaik 2023 Versi World Boxing News

POS-KUPANG.COM - Tinju dunia, Oleksandr Usyk dinobatkan sebagai petinju terbaik 2023 atau Fighter of the Year versi World Boxing News (WBN).

Anugerah tinggi bagi petinju Ukraina Oleksandr Usyk ini sebelumnya diperoleh Dmitry Bivol yang meraih gelar sebagai Fighter of the Year versi BoxingTalk.

Nama Dmitry Bivol muncul sebagai Upset of 2022 atau kekalahan terbesar 2022 ketika Dmitry Bivol mengalahkan Canelo Alvarez pada Mei 2022.

Daftar terbaik versi WBN 2023 sebagaimana dikutip dari sportanews.com:

WBN Fighter of the Year: Oleksandr Usyk

Women’s Fighter of the Year: Claressa Shields

WBN Fight of the Year: Leigh Wood vs Michael Conlan

WBN Young Fighter of the Year (-23): Jesse Rodriguez

Pound for Pound Breakthrough: Devin Haney

Stoppage of 2022: Leigh Wood vs Michael Conlan

Trainer of the Year: Derrick James

Boxing Comeback of 2022: Canelo Alvarez

World Title Prospect 2023: Sebastian Fundora

Upset of 2022: Dmitry Bivol vs Canelo Alvarez.