Hotel On The Rock Kupang Akhiri Tahun 2022 dan Sambut Tahun Baru dengan Semangat

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Hotel On The Rock Kupang mengakhiri tahun 2022 dan menyambut tahun baru 2023 dengan semangat.

Menyambut malam tahun Baru, Hotel On The Rock Kupang mengadakan acara dengan tema End of Year Celebrations New Year 2023 untuk mengakhiri tahun 2022 dengan semangat.

"Harus diakhiri dengan penuh semangat, mengadakannya juga dengan penuh semangat,"ujar Sekretaris General Manager Hotel On The Rock Kupang, Kiky Berek, Sabtu 31 Desember 2022 malam.

Untuk menunjukkan semangat tutup tahun 2022 dan sambut 2023 dengan semangat, dalam End of Year Celebrations New Year 2023, karyawan On The Rock juga mengisi acara yakni pertunjukan dancer-dancer andalan Hotel On The Rock Kupang.

Adapun rangkaian acaranya yaitu makan bersama, enjoy music bersama Jingga Band.

"Ini enjoy aja, makan malam bersama keluarga. Nanti saat countdown-nya kita ada pesta kembang api dan tiup terompet," lanjut Kiky Berek.

Untuk pembelian tiket sendiri, Hotel On The Rock Kupang menyediakan paket couple hanya Rp 160 ribu per pax sudah free enterance dan bisa mengikuti acara penuh dari awal sampai akhir.

Kiky Berek juga menyampaikan selamat Hari Natal dan selamat menempuh tahun baru 2023 bersama keluarga bagi pengunjung yang menginap di Hotel On The Rock Kupang.

Menariknya, dalam acara ini, sepanjang acara master of ceremony (MC) memberikan beberapa pertanyaan kepada para pengunjung yang mengikuti acara ini. Apabila pertanyaan bisa dijawab benar maka pengunjung tersebut berhak mendapatkan voucher renang dan voucher menginap di hotel On The Rock Kupang.

Acara End of Year Celebrations New Year 2023 yang diadakan Hotel On The Rock Kupang ini di mulai pukul 19.30 sampai dengan pukul 00.00 wita dan diakhiri pesta kembang api. (dhe)

