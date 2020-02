TRIBUN WIKI: Hotel Tuna in Love Spesial Valentie di Hotel On The Rock Kupang

Hote Tuna in Love It's Sweet Baby

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Bulan Februari yang identik dengan bulan kasih sayang nan penuh cinta ini Pala Restoran Hotel On The Rock Kupang pun punya sesuatu yang spesial. Hotel yang memiliki view Teluk Kupang yang indah ini mengajak para tamu untuk wujudkan cintanya dengan menicicipi Hote Tuna in Love.

Anda bisa menikmati menu promo tersebut dengan harga yang sangat terjangkau hanya dengan Rp 35.000 saja, Anda sudah dapat menikmati sa tu porsi Hot Tuna In love yang disajikan dengan nasi putih dan Es Teh.

• Oknum Guru di Lembata Dipolisikan Diduga Siksa Puluhan Murid Minum Air Kotor Dalam Viber

"Bumbu khas Indonesia yang pedas sangat enak dinikmati di hari kasih sayang ini. Yuk langsung datang di Pala Restaurant Hotel On The Rock Kupang setiap hari mulai pukul 08.00 - 23.00 Wita," kata Executive Secretary, Kiky Berek, kepada POS-KUPANG.COM, di Kupang, Selasa (4/2/2020).

Spesial Hari Kasih Sayang ini juga, kata Kiky, Anda bisa melepaskan dahaga dengan minuman It's Sweet Baby. Hanya Rp 30.000, Anda sudah dapat menikmati minuman segar dan manis.

Masih dengan nuansa yang sama, Anda bisa mengajak pasangan halal Anda untuk sejenak menikmati nyamannya room di On the Rock Hotel.

• Judi Kupon Putih Marajalela di Nita Maumere

Bertemakan "Season Of Love" menawarkan promo Superior Room dengan harga Rp 500.000 per malam per kamar, Anda sudah dapat merasakan pengalaman menginap di Hotel On The Rock Kupang by Prasanthi.

Dengan paket makan pagi dan makan malam spesial untuk dua orang dan Anda dapat juga menikmati fasilitas yang ada di Hotel On The Rock Kupang. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)