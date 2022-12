Promo Indomaret Berlangsung Hingga 8 Januari 2023, Nugget Diskon Harga 10Ribu, Sweety Diskon 15 Ribu

POS-KUPANG.COM - Bagi pelanggan Indomaret, yuk simak beragam Promo Indomaret yang akan berlangsung hingga 3 Januari 2023 diantaranya promo heboh, Product of The Week

Selain itu ada juga Promo Indomaret yang berlaku hingga 1 Januari 2023 misalnya Promo Indomaret Minyak goreng serta Promo Indomaret hingga 8 Januari 2023 misalnya popok bayi, nugget dan lainnya

Untuk selengkapya simak Promo Indomaret dibawah ini :

1. Promo Indomaret Product of The Week

Di Indomaret juga ada PRODUCT OF THE WEEK tiap minggunya. Periode 28 DESEMBER 2022 - 3 JANUARI 2023.

Apa aja sih? Yuk cek sekarang!



S&K Tambahan Diskon BERTANDA Debit Permata/Debit BTN disertai dengan belanja PRODUK LAIN senilai Rp100.000

.

S&K ShopeePay/Gopay:

1. Khusus pembayaran penuh di toko Indomaret.

2. Berlaku untuk maks. 1 (satu) produk per transaksi per struk.

3. Transaksi maks 5(lima) kali/user/hari.

- Katalog promo Product of The Week hadir di Indomaret seluruh Indonesia.

Harga Produk DI LUAR JAWA, BALI & LOMBOK selisih perbedaan s.d +Rp1.000

Tidak berlaku di toko INDOMARET POINT

2. Promo Indomaret Promo Heboh

Promo HEBOH selalu hadir di Indomaret buat kamu nih, Sobat!

Di periode minggu ini ada produk Kecap Manis, Body Wash, Softener, dan Popok Celana yang lagi hemat!

Jangan lupa belanja ya, Sobat!

Periode 28 DESEMBER 2022 - 3 JANUARI 2023

----------------------

S&K Harga Spesial BERTANDA Kredit BNI disertai dengan belanja PRODUK LAIN senilai Rp160.000

.

S&K Harga Spesial BERTANDA ShopeePay:

1. Khusus pembayaran di toko Indomaret menggunakan ShopeePay.

2. Harga Spesial ShopeePay yang didapatkan berlaku untuk maks. 1 (satu) produk per transaksi per struk.

3. Transaksi ShopeePay maks 5 (lima) kali transaksi per hari.

Katalog promo HEBOH hadir di Indomaret seluruh Indonesia (tidak berlaku di toko Indomaret Point).

Harga produk di LUAR JAWA, BALI & LOMBOK selisih perbedaan s.d +Rp1.000