Soal PTS SMP Kelas 8 Mata Pelajaran PPKn Semester 2 dan Kunci Jawaban SMP Kelas 8

POS-KUPANG.COM - Inilah contoh Soal PTS atau Penilaian Tengah Semester bagi siswa SMP Kelas 8 untuk mata pelajaran PPKn di Semester 2.

Materi mapel PPKn Semester 2 mengenai Semangat Kebangkitan Nasional Tahun 1908 dan Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. simak contoh Soal PTS bagi siswa SMP Kelas 8

Melalui contoh Soal PTS ini siswa SMP Kelas 8 bisa tahu mengenai materi mana yang belum dikuasainya dan mana yang sudak dikuasainya.

Dalam contoh Soal PTS PPKn ini bentuk soal adalah pilihan ganda dan juga disampaikan mengenai Kunci Jawaban.

Berikut ini contoh Soal PTS SMP Kelas 8 untuk mata pelajaran PPKN yang dikutip POS-KUPANG.COM dari banksoal.web.id dan amongguru,com .

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar :

1. Yang menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia pada abad ke- 15 adalah:

A. Mencari daerah baru untuk dikuasai

B. Melakukan perdagagan dengan belahan dunia yang lain

C. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran

D. Alasan rekreasi

Jawaban C. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran

2. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya

Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) pada tanggal

A. 20 Mei 1605

B. 27 Juli 1602

C. 20 Maret 1602

D. 14 Februari 1602

Jawaban C. 20 Maret 1602

3. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik

devide et impera. Pengertian politik devide et impera yaitu

A. Politik balas budi

B. Politik tebang pilih

C. Politik adu domba

D. Politik etis

Jawaban C. Politik adu domba

4. Bentuk perjuangan melawan penjajah di daerah Banten dipimpin oleh..

A. Sultan Hasanudin