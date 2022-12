Raih Most Trusted Company di Ajang CGPI Award 2022, Bank Mandiri Taspen Cetak Laba Rp 1,1 Triliun

POS-KUPANG.COM/DOKUMENTASI BANK MANDIRI TASPEN

Bank Mandiri Taspen menerima penghargaan sebagai "Indonesia Most Trusted Company based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)" dalam ajang Good Corporate Governance Award 2022, yang digelar oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) di Hotel Shangri-La, Jakarta (20/12).