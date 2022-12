Promo KFC Hanya Hari Ini 21 Desember 2022, Beli 1 Dapat 11: 5 Ayam 3 Nasi 3 Mocha Float Rp120.000

POS-KUPANG.COM - Jangan lewatkan Promo KFC Value Serbu KFC yang tinggal berlaku hanya hari ini 21 Desember 2022 pada minggu ini.

Karena Promo KFC Value Serbu KFC ini hanya berlaku Senin-Rabu.

Promo KFC ini menawarkan bayar 1 dapat 11.

Pada Promo KFC ini kamu bisa dapetin 5 Ayam Goreng, 3 Nasi, dan 3 Mocha Float dengan harga Rp 120.000.

Untuk selengkapnya tentang Promo KFC ini, berikut syarat dan ketentuan yang berlaku

- Promo berlaku pada periode 26 September - 28 Desember 2022 dan berlaku nasional

- Hanya berlaku di hari Senin-Rabu selama periode promo

- Promo berlaku di all channel (Dine-in, take away, home delivery, drive-thru, ojek online, KFCKU App dan KFC Box)

- Tidak berlaku untuk layanan KFC catering dan seluruh gerai KFC bandara Soekarno-Hatta

- Take away dikenakan biaya tambahan

- Harga tertera adalah harga terendah sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap gerai KFC.⁠



Kamu juga bisa menikmati Promo KFC Snack Sweet Ball Black hari ini.

⁠

Snack Sweet Ball Black Sesame yang baru dari KFC terasa garing di luar dan lembut di dalam dengan filling cream sauce black sesame yang manis.

Enaknya makin-makin deh kalau dinikmati selagi masih hangat.