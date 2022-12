Jadwal Semifinal Piala Dunia 2022, Prediksi Prancis vs Maroko, Les Bleus Torehkan Hasil Positif

kompas.tv/Sumber: AP Photo/Martin Meissner

PRANCIS VS MAROKO - Jadwal Semifinal Piala Dunia 2022, prediksi Prancis vs Maroko, 7 kali bertemu Les Bleus torehkan hasil positif. Tampak pemain Timnas Maroko, Youssef En-Nesyri, merayakan gol yang dicetaknya dalam pertandingan perempat final Piala Dunia 2022 antara Maroko vs Portugal di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, Sabtu, 10 Desember 2022.