Krisdayanti Dampingi Amora Temui Wartawan , Putri Raul Lemos Launcing Single Pertama

POS KUPANG.COM -- Putri Krisdayanti dan Raul Lemos , Amora Lemos mulai melangka ke dunia hiburan sebagai penyanyi

Dia Amora Lemos mengikuti jejak sang ibu, Krisdayanti menjadi penyanyi profesional . Dan, Krisdayanti pun dengan senang hati mendampingi kakak Kellen Lemos itu untuk bertemu wartawan dalam acara jumpa pers peluncuran single pertama gadis 13 tahun itu

Dia Krisdayanti yang juga ibu kandung dari Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah membagkjan momen saat mendamping Amora Lemos bertemu para wartawan di akun instagramnya @krisdayantilemos

Dia Krisayanti mengungkapkan *** Hari ini mendampingi @amora_lemos05 menjadi artis penyanyi masa depan ,

Bersama @lululala_indo @sonymusicid

Terimakasih atas hadirnya

Semua teman media

Terimakasih keluarga Sony musik Indonesia atas pelukan hangatnya untuk amora.

#bukumimpiku #amoralemos

Baca juga: Krisdayanti Kagumi Bakat Amora Lemos, Putri Raul Lemos Ikut Jejak Sang Diva Luncurkan Single Perdana

Unggahan Krisdayannti itu mendapat dukungan dari Nia Zulkarnaen melalui akun instagramnya @alenia259 menulis *** @krisdayantilemos : The Future Diva is born . Congraaats deares’t @amora_lemos05 , So proud of you

Natizen lainnya menyebut Amora Lemos bakal jadi diva di masa depan

@bennusorumba *** Next diva @amora_lemos05

@irnadimyati *** Semoga sesukses Mamanya menjadi Diva masa depan aamiin

@rozmasuhardi *** keren amora

@ifa_fachir *** duhhh sedih bgt gak bisa hadir disana! Congrats Amora! All the best!

Baca juga: Krisdayanti Rayakan Ultah ke 10 Kellen Lemos , Istri Raul Lemos Ungkap Sebutan untuk Sang Putra

@drcmeal *** Congrats @krisdayantilemos @amora_lemos05

@munna2311_ *** Sama2 Mba. Terima kasih utk Mas @raullemos06, Mba @krisdayantilemos, @kellenlemos12, Oma, Mba @selbyanwar, Mba @kartikasary dan team. Juga terima kasih utk Mas @keke_kananta, Mas @beatletom, Mas Ariel Legowo, Mas @tedzbrow, gank CIBIS, @lululala_indo & @sonymusicid yg terlibat . Alhamdulillah acara tadi berjalan dengan lancar. Bismillah SUKSES untuk AMORA. Aamiin

@bettyrastaman *** Cantik banget masyaallah, dlm diam tp semakin bersinar

@san_kim20 *** Sukses selalu amora.