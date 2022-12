Kendalikan Inflasi Daerah, Karo Perekonomian Setda Provinsi NTT Sidak di Pasar Inpres SoE

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adrianus Dini

POS-KUPANG.COM, SOE - Karo Perekonomian Setda NTT, Dr. Lery Rupidara melakukan sidak di Pasar Inpres Soe dalam rangka mengecek harga barang kebutuhan pokok masyarakat, Selasa, 13 Desember 2022.

Pantauan Pos Kupang, dalam sidak tersebut Kepala Biro Ekonomi Setda NTT bersama rombongan didampingi oleh Kabag Ekonomi dan SDA Setda TTS, Ardi Aprianus Benu,S.Sos, dan Kadis TPHP, Otnial Neonane.

Rombongan memantau harga telur, daging ayam, cabai, tomat dan berbagai jenis kebutuhan pokok lain yang dapat menimbulkan inflasi bagi daerah.

Pada kesempatan ini Karo Perekonomian Setda NTT, Dr. Lery Rupidara mengatakan sidak dilakukan untuk mengetahui harga jenis kebutuhan pokok di Pasar Inpres Soe.

Dia menyampaikan, pemerintah berupaya untuk menjamin ketersediaan stok, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan komunikasi yang efektif dilakukan untuk memastikan masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan harga yang terjangkau.

Dia menjelaskan kenaikan harga BBM turut mempengaruhi harga barang yang dijual di pasaran.

"Kebutuhan-kebutuhan yang ada membutuhkan transportasi untuk diangkut ke kota sehingga ketika harga minyak naik sudah tentu harga barang juga ikut naik," ungkapnya.

Oleh karenanya kata Lery, gubernur NTT mengambil langkah-langkah pengendalian inflasi.

"Ada penangan dampak yang kita lakukan seperti operasi pasar, gerakan menanam, kerja sama antara daerah surplus dengan yang devisit, pembuatan neraca pangan, subsidi transportasi, bantuan sosial tenaga kerja, dan penjaminan-penjaminan sosial," imbuhnya.

"Tujuannya, agar masyarakat mempunyai daya beli dan kehidupan mereka tetap stabil, terlebih menjelang Natal dan tahun baru," tambahnya.

Temuan harga barang di Pasar Inpres Soe sebagai berikut.

Harga cabai sebelumnya dijual per kilo 40 ribu menjadi 80 ribu perkilogram.

Harga bawang merah sebelumnya 30 ribu per kg sekarang menjadi 40 ribu per kg bahkan berpotensi naik hingga 50 ribu per kg.

Harga daging sapi di Kios Putri Solo dijual dengan harga 100 ribu per kg. (din)

