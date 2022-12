Wisata Labuan Bajo , Inika Tempat Makan dan Informasi Harga Selama Liburan Di Labuan Bajo

POS KUPANG.COM -- Wisata Labuan Bajo sudah diakui sebagai salah satu destinasi terbaik di dunia

Dan, selama Wisata Labuan Bajoi , para turis bisa menyaksikan semua keindahan mulai dalam pantaui, gunung , pulau , bawa laut , kampung adat dan keindahan fauna

Semuanya tersaji di Taman Nasional Komodo yang terdiri dari pulau eksotik seperti Pulau Komodo , Pulau Padar , Pulau Rinca , pulau kelor , Pulau Kalong , Taka Makassar , Pink Beach dan lainnya

Namun, buksan saja keindahan yang perlu dinikmatiu para wisataan tetapi juga makanan enak yang memanjakan

Sebab, urussan makan tak kalah pendirng dengan destinasi wisata saat wisataan sedang berlibut

Di Labuan Bajo yang kini sudah menjadi destinasi wisata dan Paket Wisata yang tak lagi lakah dengan Bali.

Berikut daftar restorat dan harga makanan yang ditawarkan untuk para wisatawan seperti dikutip dari tripadvisor

1.Carpenter Cafe And Roastery

Beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kec. Komodo, Labuan Bajo, Flore

Menyediakan kopi hingga makanan dengan harga mulai Rp 25.000 hingga Rp 20.000

2. Atlantis On The Rock by Plataran

Restotan ini berada di Pantai Waecicu, Labuan Bajo, Flores 86757

Menawarkan makanan Makanan Laut, Internasional, Indonesia dengan harga mulai Rp Rp 40.000 - Rp 300.000

3. Hong Signature