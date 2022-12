DRAMA KOREA - Connect. Berikut Link Nonton Drama Korea Connect Lengkap dengan Sinopsis Drakor yang Dibintangi Jung Hae In

POS-KUPANG.COM - Berikut link nonton Drama Korea terbaru Connect.

Kali ini juga disajikan Sinopsis Drakor Connect yang dibintangi Jung Hae In.

Film Drama Korea Connect adalah adaptasi webcomic Connect yang ditulis oleh Shin Dae Sung.

Diketahui, webcomic Connect telah dirilis pada 14 Mei 2019 hingga 8 Desember 2020.

Film Drakor Connect disutradarai oleh Takashi Miike.

Serial Connect ditayangkan perdana dalam Festival Film Internasional Busan ke-27 pada 6 Oktober 2022.

Dikutip dari hotstar.com, Drama Korea Connect telah tayang enam episode mulai Rabu (7/12/2022).

Kehidupan Dong Soo berubah saat pemburu organ mencabut matanya.

Dong Soo pun mengetahui dirinya bisa terhubung dengan penglihatan orang yang mendapatkan matanya tersebut.

Sinopsis Drama Korea Connect

Dikutip dari Tribun Wiki, Dong Soo (Jung Hae In) merupakan manusia abadi dan disebut sebagai Connect.

Suatu ketika, Dong Soo diculik oleh organisasi perdagangan organ manusia.

Penculikan yang menimpanya tersebut membuat Dong Soo harus kehilangan salah satu matanya.