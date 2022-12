Promo KFC Hingga Desember, Value Serbu KFC : 5 Ayam KFC, 3 Nasi + 3 Mocha Float Cuma Rp 120.000

PROMO - Promo Value Serbu KFC. Promo KFC Hingga Desember, Value Serbu KFC nikmati 5 Ayam KFC, 3 Nasi juga 3 Mocha Float Cuma Rp 120.000 lho.

POS-KUPANG.COM - Tribunners awal pekan tiba lagi, bagi kamu yang sedang menjalani aktivitasmu jangan lupa pilih menu makan siang dengan menikmati Promo KFC, ada Value Serbu KFC yang masih berlaku hingga akhir Desember ini.

Nuansa makan siang atau makan malammu makin asyik jika beramai-ramai, karena paket Promo KFC Value Serbu KFC hadirkan 5 Ayam KFC, 3 Nasi dan 3 Mocha Float.

Pecinta Ayam KFC bisa melepaskan kesibukan sejenak dengan Value Serbu KFC cuma Rp 120.000.

Promo ini bisa pecinta Ayam KFC dapatkan setiap Senin hingga Rabu.

Berikut Katalog Value Serbu KFC

Kalau demi VALUE SERBU, rela deh bolak-balik SERBU KFC

Soalnya cuma hari Senin sampai Rabu kamu bisa serbu 5 Ayam Goreng, 3 Nasi, dan 3 Mocha Float seharga 120 ribu

⁠

Promonya berlaku sampai 28 Desember 2022. Buruan SERBUUUUUU!⁠

⁠

Syarat dan ketentuan:⁠

- Promo berlaku pada periode 26 September - 28 Desember 2022 dan berlaku nasional⁠

- Hanya berlaku di hari Senin-Rabu selama periode promo⁠

- Promo berlaku di all channel (Dine-in, take away, home delivery, drive-thru, ojek online, KFCKU App dan KFC Box)⁠

- Tidak berlaku untuk layanan KFC catering dan seluruh gerai KFC bandara Soekarno-Hatta⁠

- Take away dikenakan biaya tambahan⁠

- Harga tertera adalah harga terendah sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap gerai KFC.⁠

