Hasil Piala Dunia 2022¸ Profil Bukayo Saka Pencetak Gol Inggris Saat Kalahkan Senegal di Qatar

POS-KUPANG.COM - Hasil Piala Dunia 2022, Bukayo Saka merupakan salah satu dari tiga pencetak gol Timnas Inggris saat mengalahkan Senegal di Piala Dunia Qatar, Minggu (5/12/2022) dini hari Wita.

Pemain Arsenal, Bukayo Saka itu mencetak golnya bagi Timnas Inggris pada menit 57.

Gol Bukayo Saka tersebut merupakan gol penutup kemenangan Timnas Inggris atas Senegal menjadi 3-0.

Dua gol kemenangan Timnas Inggris sebelumnya dicetak oleh Jordan Henderson menit 38, dan Harry Kane menit 45+3'.

Kemenangan Timnas Inggris atas Senegal di Stadion Al Bayt, Al Khor tersebut juga mengantar Harry Kane dkk ke babak perempat final Piala Dunia 2022 Qatar.

Lalu siapa sebenarnya Bukayo Saka dan bagaimana sepak terjangnya di sepak bola profesional?

Dikutip kompas.com, Komisi Teknik UEFA memilih Bukayo Saka sebagai bintang atau Star of the Match dalam pertandingan pamungkas Grup D Euro 2020 Ceko vs Inggris.

Pertandingan pamungkas Grup D Euro 2020 antara Ceko vs Inggris yang dihelat di Stadion Wembley, Selasa (22/6/2021) atau Rabu dini hari WIB berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan The Three Lions (julukan timnas Inggris).

Gol semata wayang The Three Lions dicetak oleh Raheem Sterling pada menit ke-12.

Gol Sterling pun menjadi satu-satunya yang terjadi dalam laga ini yang membawa Inggris melaju ke babak 16 besar Piala Eropa 2020.

Selain Sterling yang mencetak gol kemenangan, performa ciamik juga ditunjukkan oleh Bukayo Saka di sisi sayap The Three Lions.

Bukayo Saka tampil baik di sisi sayap Inggris saat menghadapi Ceko.

Diturunkan sejak menit awal, Bukayo Saka menjadi pemain yang paling banyak melakukan take-ons (usaha dari suatu pemain melewati pemain lawan) sebanyak 5 kali.

Selain itu, Bukayo Saka juga mencatatkan dua kali ball recovery sebagaimana dikutip dari situs UEFA.