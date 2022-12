Hasil Piala Dunia 2022, Menang atas Senegal, Inggris Melaju ke Perempat Final

Kompas.com/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

INGGRIS VS SENEGAL - Hasil Piala Dunia 2022 Inggris vs Senegal 3-0 mengantar anak asuh Gareth Southgate melaju ke perempat final Piala Dunia Qatar. Laga Inggris vs Senegal mempertemukan duel Kalidou Koulibaly (kiri) dengan Jude Bellingham pada laga babak 16 besar Piala Dunia 2022 di Stadion Al-Bayt, Doha, pada 4 Desember 2022.