Kopi Dari Hati Sumba Gelar Promo Makan Sepuasnya

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Kopi Dari Hari (KDH) Sumba kembali mengapresiasi pengunjung setia gerai franchise tersebut dengan menghadirkan promo "All You Can It" atau promo "Makan Sepuasnya".

Promo Makan Sepuasnya di Kopi Dari Hati Sumba itu dikemas dalam konsep gala dinner dengan menyuguhkan 13 menu pilihan KDH.

Menu yang disuguhkan kepada pengunjung bervariasi mulai dari menu makanan nusantara hingga makanan barat atau western menu.

Menu makanan nusantara terdiri dari Nasi Goreng Hongkong, Ikan Asam Manis, Spring Roll (Lumpia), serta Sup Jagung dan Ayam.

Sementara makanan western terdiri dari Finger Sandwich, Chicken Steak, Spaghetti Bolognese, Mixed Vegetables dan Rolled Omelette hingga dessert berupa Chocolate Fountain atau Air Mancur Coklat, Chocolate Pudding dan 2 macam jus untuk minumannya.

Chocolate Fountain atau Air Mancur Coklat yang bisa dicelup buah-buahan, biskuit dan lain sebagainya menjadi highlight untuk Gala Dinner tersebut.

Sementara Michella Sinatra, owner KDH Sumba menyebut untuk pelaksanaan Gala Dinner juga disiapkan table decor untuk keperluan foto bagi para pengunjung yang ingin mengabadikan momen dengan foto yang menarik.

"Cukup dengan membeli voucher seharga Rp 125.000 anda bisa makan dengan sepuasnya. Kita menggunakan sistem prasmanan, yakni pengunjung mengambil sendiri makanan tetapi dengan persyaratan tidak boleh dibungkus untuk dibawa pulang," sebut Michella Sinatra, Sabtu, 3 Desember 2022.

Promo Makan Sepuasnya di KDH Sumba merupakan promo besar pertama kolaborasi bersama El Cafe dalam empat bulan awal, sejak gerai tersebut resmi dibuka pada Juli 2022.

Sesuai rencana, Promo Makan Sepuasnya di KDH Sumba berlaku Sabtu 17 Desember 2022 pukul 19.00 Wita hingga pukul 21.30 Wita.

Akan ada games seru, aneka doorprize dan persembahan live music yang dipandu host keren Sumba, Hans Williams.

"Semoga pengunjung bisa datang dan menikmati persembahan dari KDH dan El Cafe sebagai tanda terima kasih karena sudah antusias menjadi pelanggan KDH Sumba," ujar Michella Sinatra.

Tiket atau voucher, lanjut dia, bisa di beli di El Cafe Jalan Pemuda 10 Belakang Pasar Inpres Matawai dan KDH Sumba jalan El Tari, Nomor 99 Matawai Sumba Timur mulai Minggu 4 Desember 2022.

"Promo ini pertama kali kita gelar, dan kita tetapkan maksimal 200 orang. Jadi buruan dipesan sebelum kehabisan tiketnya". (Ian)

