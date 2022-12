7 Rekomendasi Drama Korea Terbaru yang Tayang Mulai 2 Desember, Ada The Secret Life of My Secretary

DRAKOR - Drama Korea The Interest of Love. 7 Rekomendasi Drama Korea Terbaru yang Tayang Mulai 2 Desember, Ada Drakor The Secret Life of My Secretary, The Glory dan Alchemy of Souls 2

POS-KUPANG.COM - Bulan ini penggemar Drama Korea masih disuguhi berbagai film Drakor terbaru.

Pecinta Drama Korea bisa menonton Drakor yang sudah mulai tayang sejak 2 Desember 2022, ada The Secret Life of My Secretary hingga The Interest of Love.

Ada pula Drama Korea The Glory yang dibintangi Song Hye Kyo sebagai drama Korea terbaru bulan Desember tahun 2022 di Netflix. juga Drakor Alchemy of Souls 2.

Drama Korea Alchemy of Souls 2 sangat dinanti karena kesuksesan bagian pertamanya.

Kini, drama Korea terbaru Alchemy of Souls 2 di Netflix akan memasangkan Lee Jae Wook dengan aktris Go Yoon Jung.

Baca juga: Jin Goo Bintangi Drama Korea Terbaru King of The Desert, Intip Bocoran Sinopsis & Profil Jin Goo

Nantikan juga drama Korea terbaru The Glory dibintangi Song Hye Kyo hingga drama Korea terbaru Money Heist: Korea-Joint Economic Area Part 2.

Ini sinopsis, pemeran, dan jadwal tayang drama Korea terbaru bulan Desember tahun 2022 di Netflix.

1. Drama Korea Terbaru The Secret Life of My Secretary

Drama Korea The Secret Life of My Secretary menceritakan Do Min Ik yang menjadi direktur mobile media 1 di perusahaan T&T.

Do Min Ik memiliki seorang sekretaris wanita yang selalu bekerja tanpa mengeluh.

Baca juga: Drama Korea Terbaru Dibintangi Park Ji Hoon, Weak Hero Class 1 Kisahkan Siswa Teladan yang Dihina

Di drama Korea The Secret Life of My Secretary, Do Min Ik bahkan sering melakukan tindakan kekanak-kanakan jika berada di depan sekretarisnya.

Saksikan kisah romantis mereka di drama Korea The Secret Life of My Secretary ini.

Drama Korea The Secret Life of My Secretary tayang mulai 2 Desember 2022 di Netflix.

2. Drama Korea Terbaru Money Heist: Korea-Joint Economic Area Part 2