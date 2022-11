Hasil Piala Dunia 2022 : Prancis dan Australia Wakili Grup D ke Babak 16 Besar

POS-KUPANG.COM/TANGKAPAN LAYAR

Kemelut di daerah pertahanan Australia. Bentrok Denmark vs Australia di babak pertama matchday ketiga alias pamungkas Grup D di Stadion Al Janoub, Al Wakrah, Qatar, Rabu (30/11/2022) kick off Pukul 23.00 WITA Denmark vs Australia skor akhir 0-1.