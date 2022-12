Wisata Labuan Bajo , 5 Kapal Phinisi Di Labuan Bajo yang Bisa Disewa Saat Jelajah Pulau di TN Komodo

POS KUPANG.COM -- Wisata Labuan Bajo kini menjadi salah tujuan liburan favorit di Indonesia dan mancenagara

Pada Wisata Labuan Bajo , para wisatwan bisa menikmatgi berbagai keindahan yang tak ada di belahan bumi lain

Dan, dan Paket Wisata yang menjadi pilihan adalah menggunakan kapal Phinisi untuk menjelejah pulau-pulau di Kawasan Taman Nasional Komodo

Berbagai tawaran Paket Wisata pun diberikan kepada para pengunjung dengan berbagai fasilitas yang bisa memanjakan para wisatawan

Berikut limal kapal Phinisi yang bisa disewa

1. Kapal Phinisi “ Maipa Deapati ”

Kapal Layar Motor Maipa Deapati memiliki

Fasilitas

AC

Kamar mandi suite

Snorkeling

Hot shower

Snack all day

BBQ Set up

Kabin

Cabin 1 (Lower Deck): 1 double bed + 1 single bed

Cabin 2 (Lower Deck): 1 double bed + 1 single bed

Cabin 3 (Lower Deck): 1 double bed

Cabin 4 (Lower Deck): 1 double bed

Cabin 5 (Upper Deck): 1 double bed + 1 single bed

Cabin 6 (Upper Deck); 1 double bed + 1 single bed

BOAT SPECIFICATIONS

Name of vessel : KLM Maipa Deapati

Flag : Indonesia

Type : Phinisi Buginese Schooner

Year Built 2017

Made of : Iron wood

Built in : Tanah Beru

Length : 32,5 m

Breadth : 5,9 m

Depth : 2,3 m

Gross Tonnage : 73

Speed : +/- 7 knots

Water capacity : +/- 9.000 liters

Fuel capacity : +/- 4.000 liters

Number of cabins : 6

Number of bathrooms : 7

Max guests : 16 persons

Paket 2D1N 1 – 5 Person IDR 46.500.000

6 - 10 Person IDR 51.500.000

11- 16 Person IDR 57.500.000

Paket 3DIn 1 – 5 Person IDR 67.500.000

6 - 10 Person IDR 73.000.000

11 -- 16 Peson IDR 80.500.000

Pkaet 4D3N 1-5 -- Persoin IDR 83.000.000

6 - 10 IDR 89.000.000

11- 16 IDR 97.500.000