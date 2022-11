Tapaleuk, Kas Barisi Got Su

Laporkan Reporter POS-KUPANG.COM, Ferdinand Edo Putra Naga

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Ama Tobo papagi su dudu sante pangku kaki dimuka rumah sambil tunggu dia pung bini bawa kopi.

"Ina sayang be pung kopi masih lama ko," Ama Tobo ada pange dia pu istri.

Ina Feo yang dengar dia pung laki minta kopi su kekodok mati pung.

"Ko Ama lu son bisa sabar le, ini barang ada panas begini baru lu baribut ee", Ina Feo ada jawab dia pung suami.

Biar ko boto-boto mengomel deng dia pung laki, Ina feo nere nere ko bawa dia pung laki kopi deng pisang goreng.

Ama Tobo su kas puji dia pung bini.

"Wuih, Ina dapa pisang dari mana oo," Ama Tobo su tanya dia pung laki.

Ina Feo dudu disamping dia pung laki ko baomong deng suara tinggi.

"Ini pisang kemarin tetangga dari Soe ko ada bawa kasih ketong sedikit, lu tinggal makan sa kenapa batanya banya mati ni," Ina Feo su menyao dia laki

Ama Tobo su bakunya itu pisang goreng deng minum itu kopi.

"Ina, sekarang su musim hujan. Air dong tampias banyak pi jalan. Ini got dong besesak deng sampah. Jadi, bikin air dong bebo," Ama Tobo su baomong deng dia pung bini.

Ina Feok su bakacing mulut sond baomong deng dia pung laki.

"Betul Ama ee. Ini got ne kita mesti kas barisi. Nanti aer tetampung di got bikin bebo. Tambah lae dengan nyamuk bikin betelor disitu. Jadi, ketong pi kastau er te dolo. Ajak dong semua warga kas barisi got di ketong pung er te do," Ina Feok su angka kaki bajalan pi katua er te. (Ferdinand Edo Putra Naga)

