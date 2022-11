LINK LIVE STREAMING Polandia vs Argentina 1 Desember 2022 Pukul 03.00 Wita  

banjarmasin.tribunnews.com/AFP/JUAN MABROMATA

MESSI - Berikut link live streaming dan susunan pemain Polandia vs Argentina di Piala Dunia Qatar 1 Desember 2022 mulai pukul 03.00 Wita. Tampak penyerang Timnas Argentina, Lionel Messi (tengah) bersama rekannya, Lautaro Martinez (kanan) melakukan selebrasi kemenangan seusai peluit akhir dalam laga Grup C Piala Dunia 2022 antara Argentina vs Meksiko di Stadion Lusail, Sabtu (26/11/2022) waktu setempat.