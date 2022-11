Promo KFC Hari Ini 30 November 2022, Ayam+Burger+CocaCola 50.000, 5Ayam 3Nasi 3Mocha Float 120.000

POS-KUPANG.COM - Promo KFC paket Value Serbu bisa kembali Anda nikmati hari ini 30 November 2022.

Untuk diketahui, Promo KFC paket Value Serbu ini yang hanya berlaku Senin-Rabu.

Dengan Promo KFC ini kamu makan bersama keluarga atau sahabat di awal pekan tak perlu takut mahal.

Pada Promo KFC ini kamu bisa dapetin 5 Ayam Goreng, 3 Nasi, dan 3 Mocha Float dengan harga Rp 120.000.

Promo KFC ini berlaku hingga 28 Desember 2022.

Namun yang perlu diingat, Promo KFC ini hanya berlaku pada hari Senin hingga Rabu.

Untuk selengkapnya tentang Promo KFC ini, berikut syarat dan ketentuan yang berlaku

- Promo berlaku pada periode 26 September - 28 Desember 2022 dan berlaku nasional

- Hanya berlaku di hari Senin-Rabu selama periode promo

- Promo berlaku di all channel (Dine-in, take away, home delivery, drive-thru, ojek online, KFCKU App dan KFC Box)

- Tidak berlaku untuk layanan KFC catering dan seluruh gerai KFC bandara Soekarno-Hatta

- Take away dikenakan biaya tambahan

- Harga tertera adalah harga terendah sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap gerai KFC.⁠