Krisdayanti dan Amora Makin Mirip , Natizen Sebut Sama-sama Cantik, Begini Pujian Sang Diva

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti dan putrinya dari pernikahan dengan Raul Lemos, Amora kini terlihat semakin mirip

Usia Anak Krisdayanti yang juga kakak kandung Kellen Lemos itu kini hampir 14 tahun, namun postur tubuhnya sudah sama dengan sang ibu



Bahkan bakat Amora langsung turun dari Krisdayanti sebagi penyanyi



Dia Krisayanti yang juga nenek atau Gemmi Ameena Hanna Nur Atta itu pun kerap menunjukan rasa sayangnya pada adik sambung Aurel Hermansyah itu hingga terus membimbingnya kini mennjadi penyanyi profesional yang bernaung dibawa Sony Music

Baca juga: Anggunnya Krisdayanti Kenakan Gaun Pink Merah, Penampilan Gemmi Ameena Disebut Tiada Lawan



Dia Krisdayanti yang juga mantan istri Anang Hermansyah itupun kerap membagikan kebersamaan mereka di akun instagramnya



Kali ini, Krisayanti membagikan kebersamaan mereka di akun @krisayantilemos

Dan, Krisdayanti menuliskan kalimat yang menunjukan begitu besar sayang Krisdayanti untuk Amora



Dia Krisdayanti melalui akun instagram @krisdayantilemos menuliskan kalimat ***

Baca juga: Krisdayanti Makin Anggun , Nenek Ameena Pajang Foto Cantik hingga Natizen Singgung Uang



Because of your smile, you make life more beautiful

@amora_lemos05



(Diverifikasi

Karena senyummu, kamu membuat hidup lebih indah)

Natizen pun memuji kecanntikan sosok Krisayanti sebagai ibu dan Amora Lemos sebagai anak tersebut



andrealee19 *** The sweetest the kindest Mimi.. and the beautiful Amora.. nyuwun ngapura ga sempet pamit semalem.. sehat selalu ya Mimiii…



bagusmulya58 *** Cantikkkk nya Mimi dan Amora

Baca juga: Krisdayanti Tampil Memukau, Busana Gemmi Ameena Jadi Perhatian , Natizen: Bajunya Cantik

yuli.budjang *** Foto kedua Amora nanti kalu udah dewasa