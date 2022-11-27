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Promo Indomaret Sampai 30 November, Beragam Kopi Gadjan ABC,Caffino Rp9.900, Es Krim Beli 2 Gratis 1
Promo Indomaret Sampai 30 November 2022 Beragam Kopi Gadjan kopi tubruk ABC,Caffino Rp9.900, Es Krim Beli 2 Gratis 1
Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
POS-KUPANG.COM - Banyak orang yang setiap hari harus minum kopi. Kabar gembira ada Promo Indomaret untuj beragam merek kopi. Promo Indomaret ini dengan tajuk Festival Sarapan Sehat. Ada juga yang suka beli es krim enak karena merupakan favoritnya. ada Promo Indomaret untuk Es Krim Enak
Melalui Promo Indomaret yakni Promo Super Hemat mingguan 23-29 November, ada banyak produk yang didiskon termasuk Es Krim Enak favoritmu. misalnya - Wall's Populaire Beli 2 Gratis 1. 2 cup AICE 3 in 1 colours gratis 1 pak AICE sweet corn, Campina ice cream kemasan cup 350 ml semua varian cake series R[p29.900
Selain Promo Indomaret yakni Promo Super Hemat untuk es krim, ada juga produk lainnya. Untuk selengkapnya simak Promo Indomaret dibawah ini :
1. Promo Indomaret Festival sarapan sehat
Festival sarapan sehat
Periode 16-30 November 2022
Yuk belanja sekarang dan dapatkan berbagai produk kategori Festival Sarapan Sehat ini di Indomaret!
GADJAN Kopi Tubruk All 150g Rp 9.900
GADIAN Kopi Tubruk 2 in 1 10x25g pch Rp 9.900
CAFFINO Kopi instan Bold Dark Cappuccino 4in 1 Rp 9.900
CAFFINO kopi instant 3 in 1 Choco Hazelmut Classic Mocca Rp 9.900
CAFFINO Kopi Instant 3 in 1 Bold 800 Rp 9.900
Hot Chocolate 3 in 1 450g bag Rp 60.400
ABC Kopi Gula Susu 10x31 / 30g Rp 12.900
KAPAL API Kopi Bubuk Special 165g Rp 11.900\