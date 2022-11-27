Katalog dan Promo

Promo Indomaret Sampai 30 November, Beragam Kopi Gadjan ABC,Caffino Rp9.900, Es Krim Beli 2 Gratis 1

Promo Indomaret Sampai 30 November 2022 Beragam Kopi Gadjan kopi tubruk ABC,Caffino Rp9.900, Es Krim Beli 2 Gratis 1

Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
zoom-inlihat foto Promo Indomaret Sampai 30 November, Beragam Kopi Gadjan ABC,Caffino Rp9.900, Es Krim Beli 2 Gratis 1
Instagram @Indomaret
PROMO INDOMARET - Promo Indomaret Sampai 30 November, Beragam Kopi Gadjan ABC,Caffino Rp9.900, Es Krim Beli 2 Gratis 1 

POS-KUPANG.COM - Banyak orang yang setiap hari harus minum kopi. Kabar gembira ada Promo Indomaret untuj beragam merek kopi. Promo Indomaret ini dengan tajuk Festival Sarapan Sehat. Ada juga yang suka beli es krim enak karena merupakan  favoritnya. ada Promo Indomaret untuk Es Krim Enak

Melalui Promo Indomaret yakni Promo Super Hemat mingguan 23-29 November, ada banyak produk yang didiskon termasuk Es Krim Enak favoritmu. misalnya - Wall's Populaire Beli 2 Gratis 1. 2 cup AICE 3 in 1 colours gratis 1 pak AICE sweet corn,  Campina ice cream kemasan cup 350 ml semua varian cake series R[p29.900

Selain Promo Indomaret yakni Promo Super Hemat untuk es krim, ada juga produk lainnya. Untuk selengkapnya simak Promo Indomaret dibawah ini :

1. Promo Indomaret Festival sarapan sehat

Festival sarapan sehat
Periode 16-30 November 2022

Yuk belanja sekarang dan dapatkan berbagai produk kategori Festival Sarapan Sehat ini di Indomaret!

GADJAN Kopi Tubruk All 150g Rp 9.900

GADIAN Kopi Tubruk 2 in 1 10x25g pch Rp 9.900

CAFFINO Kopi instan Bold Dark Cappuccino 4in 1 Rp 9.900

CAFFINO kopi instant 3 in 1 Choco Hazelmut Classic Mocca Rp 9.900

CAFFINO Kopi Instant 3 in 1 Bold 800 Rp 9.900

Hot Chocolate 3 in 1 450g bag Rp 60.400

ABC Kopi Gula Susu 10x31 / 30g Rp 12.900

KAPAL API Kopi Bubuk Special 165g Rp 11.900\

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Sumber: Pos Kupang
Tags
Promo Indomaret
Indomaret
Beli 2 Gratis 1
POS-KUPANG.COM
Pos Kupang Hari Ini
Es Krim Enak
sarapan sehat

  • Tribun Shopping

    Jangan Sampai Terlewatkan, Inilah Manfaat Menggunakan Face Primer Sebelum Make Up

    Jangan Sampai Terlewatkan, Inilah Manfaat Menggunakan Face Primer Sebelum Make Up

    Hindari 5 Kesalahan Ini dalam Penggunaan AC Jika Tak Ingin Tagihan Membengkak

    Hindari 5 Kesalahan Ini dalam Penggunaan AC Jika Tak Ingin Tagihan Membengkak

    Dibanderol Mulai Rp 200 Ribuan, Intip 5 Rekomendasi Gamepad Murah Terbaik

    Dibanderol Mulai Rp 200 Ribuan, Intip 5 Rekomendasi Gamepad Murah Terbaik

    Lentikkan Bulu Mata dengan 5 Rekomendasi Maskara Murah dengan Kualitas Terbaik

    Lentikkan Bulu Mata dengan 5 Rekomendasi Maskara Murah dengan Kualitas Terbaik

    5 Rekomendasi HP realme Mulai Rp 2 Jutaan, Baterai Jumbo Hingga Layar Full HD+

    5 Rekomendasi HP realme Mulai Rp 2 Jutaan, Baterai Jumbo Hingga Layar Full HD+

    • Baca Juga
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan