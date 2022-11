Jerman Pantas Kalah Melawan Jepang, Bisakah Mereka membalikkan Keadaan Sebelum Piala Dunia Berakhir?

POS-KUPANG.COM, DOHA - Ada film Richard Pryor tahun 1980-an berjudul "The Toy", di mana karakter Jackie Gleason menyampaikan pidato kepada putranya tentang perbedaan antara "the truth and the reality" (kebenaran dan kenyataan). Empat dekade kemudian, bos Jerman Hansi Flick mungkin ingin melakukan hal yang sama.

"Kebenaran" dari kekalahan 2-1 mereka di tangan Jepang adalah bahwa mereka mendominasi penguasaan bola (74 persen hingga 26 persen), mengumpulkan lebih dari 2,4 gol yang diharapkan (ditambah penalti yang dikonversi), memaksa beberapa penyelamatan hebat dari kiper Jepang Shuichi Gonda, membentur tiang dua kali, dan jika penyelesaian mereka lebih baik, mereka akan bebas di rumah sebelum bangkitnya Jepang di babak kedua.

"Kenyataannya" agak berbeda. Untuk semua dominasi babak pertama, Jerman memimpin hanya karena Gonda memberi mereka hadiah penalti. Semua tembakan itu -- Jerman mencetak 26, Jepang 11 -- yang menambah total gol yang diharapkan?

Nah, 10 di antaranya dari luar daerah, yang agak kurang optimal. Jerman dikalahkan oleh atletis, stamina, kekuatan, dan kepercayaan diri Jepang, persis kualitas-kualitas yang, secara historis, merupakan rahasia kesuksesan Jerman.

Dan ada lebih banyak kenyataan. Pemain penyerang tengah Jerman, Kai Havertz dan Thomas Muller, mengumpulkan satu percobaan ke gawang di antara mereka (dan bahkan yang satu itu melenceng).

Flick tidak memiliki jawaban untuk pergantian babak kedua bos Jepang Hajime Moriyasu dan perubahan taktik; Akibatnya, ini adalah Piala Dunia kedua berturut-turut di mana Jerman kalah dalam pertandingan pembukaannya.

Lalu ada kenyataan paling keras dari semuanya. Selanjutnya untuk Jerman adalah Spanyol, yang menghancurkan Kosta Rika 7-0. Jika Jerman kehilangan poin dalam pertandingan hari Minggu, mereka tidak lagi mengendalikan nasib mereka sendiri dan bisa tersingkir dari Piala Dunia kedua berturut-turut di babak penyisihan grup. Ini prospek yang tidak terpikirkan seperti Oktoberfest dengan bir non-alkohol dan tahu bratwurst.

Tantangan bagi Flick adalah memahami apa yang salah melawan Jepang. Dia tahu garis depannya adalah tentang pasak persegi di lubang bundar, tetapi dia merasa - mungkin dapat dimengerti - bahwa dia harus menempatkan orang-orang terbaiknya di luar sana. Hasilnya adalah teka-teki yang semua bagiannya tidak cocok.

Havertz sebagai penyerang tengah mencerminkan bagaimana dia bermain dengan klubnya, Chelsea. Meskipun menjadi pemain yang sangat terampil yang menderita lebih dari yang seharusnya di ruang sempit (dan Jepang memang mengemas area penalti), Havertz sepertinya masih mempelajari posisinya. Begitulah cara dia berakhir dengan permainan di mana kontribusinya hampir tidak dapat ditembus, seperti ini.

Versi Thomas Muller yang berusia 33 tahun, berbaris di belakangnya, hanya menyumbat ruang-ruang yang bisa digunakan rekan setimnya, Jamal Musiala yang muda dan elektrik. Mungkin itulah sebabnya bintang muda Bayern itu akhirnya menjelajahi sayap kanan dan malah menghalangi jalan Serge Gnabry.

Dengan banyak waktu dan kerja keras, Anda mungkin bisa membuat empat pemain depan ini cocok dengan cara yang masuk akal, memanfaatkan kekayaan kreativitas yang diberikan oleh Ilkay Gundogan dan Joshua Kimmich di lini tengah.

Flick tidak memiliki kemewahan itu; dia memiliki dua pertandingan lagi untuk melakukannya dengan benar dan lolos ke babak 16 besar.

Namun, Flick kemungkinan besar juga tidak memiliki banyak pilihan lain, karena Rencana B dari bangku cadangan, selain secara kualitatif lebih rendah (selain, mungkin, Jonas Hofmann) sangat berbeda dari permulaannya.

Lihatlah orang-orang yang dia bawa melawan Kosta Rika: Youssoufa Moukoko, yang berusia 18 tahun pada hari dimulainya turnamen, Mario Gotze, yang kariernya terhenti sejak mencetak gol yang membawa Jerman menjuarai Piala Dunia 2014, dan Niclas Fullkrug, 29, yang hanya memenangkan topi keduanya. Ini jauh dari hari-hari ketika Jerman telah membuktikan penyerang tengah seperti Miroslav Klose atau Mario Gomez.