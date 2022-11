Jadwal Piala Dunia 2022, Meksiko vs Polandia: Link Live Streaming Mulai Pukul 23.00 WIB

Pertandingan Meksiko vs Polandia di Grup C Piala Dunia 2022 Qatar berlangsung Stadion 974 Doha Qatar mulai pukul 23.00 WIB.

POS-KUPANG.COM - Saksikan pertandingan Meksiko vs Polandia di Grup C Piala Dunia 2022 Qatar, Selasa 22 November 2022 malam.

Pertandingan Meksiko vs Polandia akan berlangsung di Stadion 974 Doha Qatar mulai pukul 23.00 WIB.

Siaran langsung dan link live streaming serta Live Score pertandingan Meksiko vs Polandia bisa diakses di bawah ini.

Berikut ini ulasan lengkap prediksi skor Denmark vs Polandia beserta data head to head, line up, dan profil timnas keduanya di Piala Dunia 2022 :

Prediksi skor

Di atas kertas, Argentina yang juga favorit juara Piala Dunia 2022 memang dijagokan lolos dari grup C hingga menjadi juara grup.

Karena itu, Meksiko yang akan berhadapan dengan Polandia pada hari Selasa 23 November pukul 23.00 WIB harus saling berebut tempat kedua untuk bisa lolos dari babak penyisihan Piala Dunia 2022.

Namun, jika bisa mengambil keuntungan, tetap ada peluang untuk bisa jadi jaura grup.

Kedua tim pernah bertemu sebanyak empat kali pada laga internasional.

Apalagi dalam empat pertemuan kedua tim sama-sama sekali kalah, sekali menang dan dua laga lainnya berakhir imbang.

Pertemuan terakhir, Meksiko menekuk Polandia dengan skor 1-0 pada laga persahabatan tahun 2017.

Di ajang Piala Dunia, kedua negara pernah bertemu pada 1978 silam yang berhasil dimenangkan Timnas Polandia dengan skor 3-1.