Jadwal Piala Dunia 2022 Maroko vs Kroasia, Susunan Pemain dan Link Live Streaming Pukul 17.00 WIB

POS-KUPANG.COM - Saksikan pertandingan Maroko vs Kroasia di Grup F Piala Dunia 2022 Qatar, Rabu 23 November 2022 petang.

Pertandingan Maroko vs Kroasia akan berlangsung di Stadion Al Bayt Al Khor dan bisa disaksikan di SCTV atau link live streaming vidio.com atau Sofascore yang tersedia di bagian artikel ini.

Pertandingan Maroko vs Kroasia bakal seru, namun banyak yang memprediksi pertandingan berakhir dengan kemenangan Timnas Kroasia.

Berikut ini ulasan lengkap prediksi skor Maroko vs Rusia, head to head, line up, dan profil timnasnya di Piala Dunia 2022:

Prediksi skor

Menghadapi Timnas Maroko, finalis Piala Dunia 2018 Timnas kroasia dengan kepala tegak.

Ya, Luka Modric dan Timnas Kroasia berstatus sebagai finalis Piala Dunia 2018 Rusia.

Saat itu Timnas Kroasia mengalahkan Argentina dan ke puncak Grup D, kemudian menumbangkan Denmark, Rusia, dan Inggris untuk mencapai final 2018.

Tahun ini di Piala Dunia 2022 Qatar mereka akan memulai perjalanan baru melawan tim Timnas Maroko yang tersingkir dari Piala Afrika di perempat final Februari lalu.

Meski begitu, Atlas Lions lolos julukan Timnas Kroasia dari sejumlah tes pra-Piala Dunia mereka.

Maroko menangani Georgia dan Chili dalam pertandingan persahabatan pra-Piala Dunia, ditambah hasil imbang dengan Paraguay dan kekalahan dari Amerika Serikat dalam persiapan turnamen.

Timnas Kroasia adalah favorit bahkan uang untuk memenangkan pertandingan, dengan Maroko diberi kesempatan berjuang.

Semua under di Piala Dunia dijus, dengan tim diharapkan bermain bertahan dan berusaha tetap hidup di babak penyisihan grup.

Meski begitu, kedua tim ini mampu mencetak gol, karena Maroko membuat lima gabungan atas Chili dan Georgia dalam pertandingan persahabatan pemanasan.