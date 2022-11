Wisata Labuan Bajo, Daftar Besaran Sewa Kapal Mewah untuk Jelajahi Taman Nasional Komodo

POS KUJPANG.COM -- Wisata Labuan Bajo kini semakin digandrungi . Namun perlu diketahui bahwa untuk meni8kmati keindahanj Di Labuan Bajo , maka para wisatwan harus mengarungi lautan untuk memasuki kawsan Taman Nasional Komodo

Sebab, dalam kawasan Taman Nasional Komodo inilah terdapat spot-spot indah yang menjadi tujuan sebenarnuyasaat Wisata Labuan Bajo

Di dalam kawasan Taman Nasional Komodo terdapat banyak pulau yang menjadi destinasi wisata mulai dari Pulau Komodo , Pulau Rincan , Pulau Padar , pulau kelor , Pulau Kalong , Pink Beach , Taka Makassar dan lainnya

Dan, untuk mendapi dua Destinasi Wisata itu, para wisatawan harus menggunakan kapal

Dan , Di Labuan Bajo terdapat banyak pilihan kapal dan pilihan lamnya kunjungan tersbeut

Kapal pun bisa dipilih yang sehari perjalanan seperti speedboat atau kapal Phinisi mewah dengan beberapa hari perjalanan

Berikut daftar Kapal Phinisi mewah yang bisa disewa oleh para wisatwan di Labuan Bajo

1. Kapal Phinisi “ Mutiara Nusantara ”

LIVE MUSICK -- Live misick yang ditawarkan di kapal phinisi Mutiara Nusantara (IZZ Travel)

Kapal ini juga menyediakan fasilitas bagi para wisatana yaitu Fasilitas

Jacuzzies , Snorkeling, Diving scuba, Live music, DJ party , Makan , Kunjungan Alam

Kabin

Master Family Suite: 3 pax (2 + 1 on extra bed + AC + Private Balcony + Extra size + Ensuite Bathroom)

Master Suite: 2 Pax max (Queen size bed + AC + Private Balcony + Ensuite Bathroom)

Junior Suite: Queen size bed (2 + 1 on extra bed + extra bed + AC)

Deluxe Suite: 2 single bed + max 2 pax + AC

Spesifikasi Kapal

BOAT SPECIFICATIONS

Year of Construction : 2019

Mast : Twin Masts (each 20 m)

Length : 43 m

Beam : 10,9 m

Draft : 3,5 m

Hull Structure : Kalimantan Ulin Wood

Cabins : 4 Cabin upper deck & 6 cabin lower deck

Gross Tonnage : 297 T

Engine : Nissan RF10-10 Cylinders with 440 PS

Generator : Mitsubishi 6216 60 KVA + 4D34 40 KVA 3 Phase

Anchor System : Electrical Mooring Winch 3 x 150 Kg

Water Maker : 6000 lit/day, 2 x 4040 membrane

Dive Compressor : 2 ColtriMCH16 (Italy) –3,15 lit/min

Durasi

(Semua kabin max 24 pax)

Harga USD

2D1N IDR 101.000.00 USD 7250

3D2N IDR 188.000.000 uSD 13450

