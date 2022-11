Alami Kecelakaan Tunggal, Mobil Dinas Wakil Ketua II DPRD Manggarai Timur Terperosok ke Dalam Got

EVAKUASIC - Proses evakuasi mobil dinas Wakil Ketua DPRD Manggarai Timur dari dalam got.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM, BORONG - Mobil Dinas Wakil Ketua II DPRD Manggarai Timur mengalami laka lantas tunggal (out of control) dan terperosok masuk ke dalam got atau saluran drainase di ruas jalan Negara Trans Flores tepatnya di Kampung Bondo, Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Minggu 20 November 2022 subuh sekitar pukul 03.20 Wita.

Dalam peristiwa itu, Wakil Ketua II DPRD Manggarai Timur, Damu Damian dan sopir Gusti selamat dan tidak mengalami luka maupun benturan yang berarti. Sedangkan mobil bermerk Pajero Sport itu mengalami kerusakan.

Damu Damian, ketika dihubungi POS-KUPANG.COM melalui sambungan telepon, mengatakan mobil dinas yang tergelincir masuk ke dalam got dikarenakan sopir kaget melihat ada sesuatu yang melintas.

"Kami mau ke Borong pulang pantau pekerjaan penggalian lapangan di Paroki Tanggar, Lamba Leda Selatan. Pas di Bondo sekitar pukul 03.20 Wita tadi subuh sopir kaget ada lihat sesuatu yang lewat, namanya jalan malam, sehingga mobil tergelincir dan masuk ke dalam got dan sandar di turap/tembok saluran drainase," ujarnya.

Damu Damian juga mengatakan dalam peristiwa naas itu, ia bersama sopir Gusti tidak mengalami luka atau cedera. Sedangkan mobil sedikit tergores.

"Kami aman-aman saja, hanya mobil yang tergores. Mesin mobil hidup, nanti kalau ada yang rusak tinggal masuk bengkel saja," ujarnya.

Dikatakan Damu, saat ini pihaknya lagi sedang berusaha untuk mengevakuasi mobil tersebut dari dalam saluran drainase. (rob)

