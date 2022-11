Presiden Joe Biden di KTT G20 : Indonesia Dapat Rp 310 Triliun untuk Kembangkan Energi Bersih

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut kedatangan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden sebelum pembukaan KTT G20 di Bali, Selasa 15 November 2022.

POS-KUPANG.COM, BALI - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan, Pemerintah Indonesia mendapatkan pendanaan 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 311 triliun untuk bertransisi energi dan pengembangan Energi bersih.

Presiden Joe Biden menyampaikan hal itu ketika berpidato dalam forum KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Indonesia, Selasa 15 November 2022.

Joe Biden mengatakan, dana tersebut berasal dari payung Just Energy Transition Partnership (JETP) yang berasal dari koalisi sejumlah negara, termasuk AS dan Jepang.

Menurutnya, dana tersebut diharapkan dapat mempercepat Indonesia beralih dari energi fosil, terutama batu bara, ke energi yang lebih bersih.

Joe Biden menambahkan, upaya tersebut juga merupakan hasil kerja Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

GFANZ merupakan koalisi lembaga keuangan terbesar di dunia yang berkomitmen untuk mentransisikan ekonomi global ke nol emisi.

“Bersama-sama, kami berharap untuk memobilisasi 20 miliar dollar AS untuk mendukung upaya Indonesia mengurangi emisi dan mengembangkan energi terbarukan,” kata Joe Biden.

Dana tersebut termasuk juga bisa dimanfaatkan untuk para pekerja yang yang paling terpengaruh akibat transisi energi.

“20 miliar dollar AS dari sejumlah negara dan beberapa institusi keuangan terkemuka akan mempercepat transisi energi yang ambisius yang berdampak terhadap global,” sebut Joe Biden.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joe Biden menjelang KTT G20 di Bali, Senin 14 November 2022.

Presiden Jokowi dan Joe Biden bertemu secara tatap muka sehari sebelum KTT G20 Indonesia digelar pada Selasa 15 November 2022.

Pertemuan Jokowi dan Biden berlangsung di The Apurva Kempinski Bali.

Kepada Joe Biden, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi yang tinggi dan menghargai kehadiran Presiden AS berusia 79 tahun itu dalam KTT G20.

“Selamat datang di Bali. Selamat datang di Indonesia,” ucap Presiden Jokowi kepada Joe Biden dalam siaran yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden.