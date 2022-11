Video Viral TikTok, Sukseskan G20 Deretan Mobil Listrik Tiba di Bali

POS-KUPANG.COM -Beredar sebuah Video Viral TikTok yang memperlihatkan deretan Mobil Listrik telah tiba di Bali.

Dalam cuplikan Video Viral TikTok berdurasi singkat terlihat Ratusan Mobil listrik telah tiba di Bali

Video Viral TikTok yang mana deretan mobil listrik tersebut telah tiba di bali untuk melancarkan dan menyukseskan G20 yang di laksanakan di Bali.

Deratan Mobil listrik yang berada di sana juga terlihat memiliki tulisan G20 di sampingnya.

Info Video Viral TikTok ratusan Mobil Listrik terlihat melintas di Jalanraya Bali dan dikawal Ketat oleh pihak Kepolisisan

Terlihat juga Puluhan Mobil dari pihak Kepolisian yang mengawal perjalanan mobil listrik tersebut di Bali seperti tayangan Video Viral TikTok .

Deretan rapi mobil kepolisian juga terlihat dalam cuplikan Video Viral TikTok tersebut.

Peristiwa di Video Viral TikTok tersebut di unggah oleh akun @portalnews008, pada Selasa 8 November 2022

Sontak unggahan Video Viral TikTok tersebut menuai banyak komentar dari netizen

@Dian06. Keren dan hebatnya presiden Pak Jokowi. Indonesia jadi kuat dan terkenal dimata dunia

@David k, semoga acaranya berjalan dengan sukses dan mendapatkan keputusan-keputusan yang terbaik buat seluruh anggotanya Indonesia maju

@nonamirza28, top mantap is the best, pakde sebagai tuan rumah menyiapkan segala sesuatu dengan detail dan sempurna

@Ion Saputra, baru sekarang Indonesia trlihat keren dan beribawa. SalamNKRI

@aguskumia323, maju Indonesia. (Yosefina Genggeng)

